2018 Yılında AGİ Ne Kadar Oldu?

Asgari ücretli milyonlarca işçi yeni yıl öncesinde AGİ ne kadar oldu sorusunu sormaya devam ediyor. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında gerçekleştirdiği son toplantıda açıkladığı üzere 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren asgari ücret 1603 TL olarak belirlendi. Vatandaşların bir kısmı gelen zamdan memnun olduklarını belirtirken diğer kısım ise maaşa gelen zamların vergiler ve diğer ürünlere gelen zamlar ile yok olduğunu belirterek devletten daha yüksek maaş talep etti.

Asgari ücret ile geçinmekte zorluk yaşayanlar için önemli bir destek olan Asgari Geçim İndirimi miktarlarını sizin için hesapladık.

2018 AGİ Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 152,18 Lira

Evli, Eşi Çalışmayan 182,51 Lira

Evli, Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu 205,44 Lira

Evli, Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu 228,16 Lira

Evli, Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu 258,70 Lira

Evli, Eşi Çalışan 152,18 Lira

Evli, Eşi Çalışan 1 Çocuklu 175 Lira

Evli, Eşi Çalışan 2 Çocuklu 197,83 Lira

Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu 228,56 Lira

Evli, Eşi Çalışan 4 Çocuklu 243,48 Lira

AGİ Maaşa Dahil Midir?

Asgari Geçim İndirimi 2016 yılından bu yana AGİ bekar ya da eşi çalışan çocuksuz işçilerde maaşa dahil olarak hesaplanıyor. Ancak çocuk söz konusu olduğunda artan AGİ miktarının hesaplanarak ödenmesi gerekiyor.