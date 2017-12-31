2018 Yılında AGİ Ne Kadar Oldu?
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2018 Yılında AGİ Ne Kadar Oldu?


2018 Yılında AGİ Ne Kadar Oldu?
2018 Yılında AGİ Ne Kadar Oldu? Hatice Demir - Tarih: 2017-12-31 Saat: 08:07:48
Anasayfa Eko Gündem 2018 Yılında AGİ Ne Kadar Oldu?

Asgari Geçim İndirimi olarak adlandırılan ve işçinin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan AGİ rakamları açıklandı.

Asgari ücretli milyonlarca işçi yeni yıl öncesinde AGİ ne kadar oldu sorusunu sormaya devam ediyor. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında gerçekleştirdiği son toplantıda açıkladığı üzere 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren asgari ücret 1603 TL olarak belirlendi. Vatandaşların bir kısmı gelen zamdan memnun olduklarını belirtirken diğer kısım ise maaşa gelen zamların vergiler ve diğer ürünlere gelen zamlar ile yok olduğunu belirterek devletten daha yüksek maaş talep etti.

Asgari ücret ile geçinmekte zorluk yaşayanlar için önemli bir destek olan Asgari Geçim İndirimi miktarlarını sizin için hesapladık.

2018 AGİ Ne Kadar?

Medeni Durum                                                             Aylık Tutar

Bekar                                                                           152,18 Lira

Evli, Eşi Çalışmayan                                                    182,51 Lira

Evli, Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu                                   205,44 Lira

Evli, Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu                                   228,16 Lira

Evli, Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu                                   258,70 Lira

Evli, Eşi Çalışan                                                           152,18 Lira

Evli, Eşi Çalışan 1 Çocuklu                                          175 Lira

Evli, Eşi Çalışan 2 Çocuklu                                          197,83 Lira

Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu                                           228,56 Lira

Evli, Eşi Çalışan 4 Çocuklu                                          243,48 Lira

 

AGİ Maaşa Dahil Midir?                               

Asgari Geçim İndirimi 2016 yılından bu yana AGİ bekar ya da eşi çalışan çocuksuz işçilerde maaşa dahil olarak hesaplanıyor. Ancak çocuk söz konusu olduğunda artan AGİ miktarının hesaplanarak ödenmesi gerekiyor.

2018 AGİ Ne Kadar? agi asgari geçim indirimi
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