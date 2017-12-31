Boğaz Köprüleri Ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Zam Geldi
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Boğaz Köprüleri Ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Zam Geldi


Boğaz Köprüleri Ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Zam Geldi
Boğaz Köprüleri Ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Zam Geldi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-31 Saat: 08:30:45
Anasayfa Eko Gündem Boğaz Köprüleri Ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Zam Geldi

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde araç sınıflarına göre ortalama yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamaya göre yeni yıl ile birlikte boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde zamlı fiyatlar geçerli olacak. Yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen köprü ve otoyol geçişleri zammı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ücretli hizmet veren otoyollarda geçerli olacak. Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü zammı ise dolara endeksli olarak birkaç gün içerisinde açıklanacak.

Büyük Şehirlerde Toplu Taşıma Özendiriliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan zam açıklamasında bu sene farklı bir politika takip edildiği dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıllarda sabit oranlarda zam yapılırken bu sene araç sınıfları ve coğrafi bölgeler zamlarda etkin unsurlar olarak yer aldı. Yeni fiyat ayarlamasında büyük şehirlerde toplu taşımanın özendirilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi ve zararlı emisyon salınımının minimum seviyelere çekilerek çevrenin korunmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Köprüde Otomobillere Yüzde 25 Zam

Geçiş ücretleri ile ilgili yapılan ayarlamada boğaz köprülerinden geçişlerde 1. Ve 2. Sınıf ara. Ücretleri yüzde 25 zamlanırken, 3,4,5. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 oranında arttırıldı. Boğaz Köprülerinde otomobil geçiş ücreti ise 8,75 lira, otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 2,5 lira, en yüksek geçiş ücreti 25 lira olarak belirlendi.

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Anadolu İstasyonu-Akıncı Kesimi), İzmir Çeşme Otoyolu ve İzmir Aydın Otoyolunda, 1. sınıf araç ücretleri ortalama %25, 2. sınıf araç ücretleri ortalama %15, 3., 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama %10 oranında artırıldı.

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