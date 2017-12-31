Dev Fon Türkiye’ye Yatırım Yapmayı Planlıyor

Özel yatırım fonları, gelişen ya da gelişmekte olan piyasalarda yatırım yaparak insanların paralarını değerlendirmeleri için farklı yöntemler sağlayan kurumlardır. Bu fonlar arasında yer alan The Abraaj Grup ise alanında önemli bir yere sahip çünkü 13,5 milyar dolar değerinde bir özel sermayeyi yönetiyor.

The Abraaj Group Direktörü ve Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Başkanı Levent Yeşildağ, Türkiye ile ilgili planlarını basın mensupları ile paylaştı. 2007 yılından bu yana Türkiye’de yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeşildağ toplamda 11 yatırımın altında imzalarının olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Geleceğine İnanıyoruz

2017 yılında seyahat acentesi Biletall ve entegre lojistik firması Netlog’a ortak olduklarını belirten Yeşildağ, Türkiye’de yatırımlarına devam edeceklerini çünkü bu ülkenin geleceğine inandıklarını belirtti. 2017 yılında hedeflerine ulaştıklarını dile getiren Yeşildağ, yatırımlarına hız kesmeden ve başarılı bir şekilde devam edeceklerini açıkladı.

Sadece Gelişen Piyasalara Yatırım Yapıyoruz

The Abraaj Grup olarak yatırımlarını yalnızca gelişen ve hızlı büyüyen piyasalara yönlendirdiklerini belirten Yeşildağ Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu, Latin Amerika, Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya’da gelişen projelere yatırım yaptıklarını belirtti.

Bu güne kadar Türkiye’ye toplamda 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Yeşildağ bundan sonraki yatırımlarında da gıda, sağlık, lojistik, hızlı tüketim, finansal hizmetler ve e-ticaret gibi alanları değerlendireceklerinin altını çizdi. KFC Türkiye’nin de Abraaj Grup tarafından alındığını ifade eden Direktör, yeni yıldaki yatırımlarının 1 milyar dolar çizgisinin üzerine çıkabileceğini de sözlerine ekledi.