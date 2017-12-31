31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
Advert Advert Advert


31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2017-12-31 Saat: 09:25:56
Anasayfa Eko Gündem 31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

2017 yılının son gününde piyasalarda sakin bir gidişat hakim, işlem hacimleri düşük, hareketler kısıtlı.

Son zamanlarda dolar ve Euro kurunda yaşanan değişimler dikkat çekici sonuçların ortaya çıkmasına neden oldu. Dolar kuru ABD’nin vize başvuru yasağını kaldırmasının ardından beklenilenin üzerinde düştü. Ancak bu düşüşe Euro eşlik etmeyince Euro/Dolar paritesinde uzun zamandır ilk defa 1,2 sınırı aşıldı.

Normalde Doların Euro’ya karşı bu kadar düşük kalmasını piyasaların istemeyeceğini belirten uzmanlar yeni yıl tatilinin ardından dengenin tekrar 1,18’lere çekilmesi için hareket edileceğini düşünüyor. 2 Ocak Salı günü açılacak olan piyasalardaki hareketin ise ne şekilde gerçekleşeceği şimdilik bilinmeyenler arasında.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7750’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7914 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5133 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5474’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,2 seviyesini geçmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi son 24 saatte yüzde 5,00 gerileyerek 12 bin 992 dolar seviyesine geldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altında yükseliş devam ediyor. Serbest piyasada gram altın güne 158,88 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

260,02 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Elektrik Zammının Oranı Kesinleşti
Elektrik Zammının Oranı Kesinleşti
31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!