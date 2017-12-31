31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Son zamanlarda dolar ve Euro kurunda yaşanan değişimler dikkat çekici sonuçların ortaya çıkmasına neden oldu. Dolar kuru ABD’nin vize başvuru yasağını kaldırmasının ardından beklenilenin üzerinde düştü. Ancak bu düşüşe Euro eşlik etmeyince Euro/Dolar paritesinde uzun zamandır ilk defa 1,2 sınırı aşıldı.

Normalde Doların Euro’ya karşı bu kadar düşük kalmasını piyasaların istemeyeceğini belirten uzmanlar yeni yıl tatilinin ardından dengenin tekrar 1,18’lere çekilmesi için hareket edileceğini düşünüyor. 2 Ocak Salı günü açılacak olan piyasalardaki hareketin ise ne şekilde gerçekleşeceği şimdilik bilinmeyenler arasında.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7750’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7914 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5133 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5474’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,2 seviyesini geçmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi son 24 saatte yüzde 5,00 gerileyerek 12 bin 992 dolar seviyesine geldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altında yükseliş devam ediyor. Serbest piyasada gram altın güne 158,88 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

260,02 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.