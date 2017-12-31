Elektrik Zammının Oranı Kesinleşti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda alınan zam kararı dün Resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan rakamlara göre yeni yılda sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektrik yüzde 8,4 zamlanırken konutlarda kullanılan elektrik için belirlenen zam yüzde 8,8 olarak açıklandı. Böylece ortalama artış oranı yüzde 8,5 olarak belirlendi.

Vatandaşın Faturası Yükselecek, 100 Liranın Üzeri Kesin

Normal şartlar altında 4 kişilik bir ailenin bir ayda kullanacağı elektrik miktarı 230 kilovatsaat olarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya göre 1 Ekim tarihinden itibaren bir ailenin aylık tükettiği elektriğin maliyeti 94,75 lira oluyor. Konutlarda kullanılan elektrik için yapılan yüzde 8,8 zam ilave edildiğinde 4 kişilik bir ailenin bir ayda harcadığı 230 kilovatsaat elektrik için ödeyeceği toplam fatura 8,34 lira artarak 103,09 olacak. Bu durumda fatura 100 lira psikolojik sınırını da geçmiş olacak.

Tabi ki elektriğe gelen zammın yanı sıra faturayı etkileyen farklı kalemler de var. Örneğin elektrik dağıtım bedeli de zamlanacak. Ve de vergiler yeniden değerleme oranında tekrar belirlenecek. Bu durumda elektrik için ödenecek toplam bedel yüzde 8,8’in üzerinde zamlanmış olacak.

Elektrik Zamları Dağıtım Maliyetlerinden Kaynaklanıyor

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada ise elektrik zamlarının büyük bölümünün enerji maliyetlerinden değil dağıtım bedellerinden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada çıplak enerji v perakende hizmetlere yüzde 7 oranında zam gelirken, kayıp kaçak, dağıtım ve iletim bedellerine yüzde 12,7 oranında zam yapıldığı vurgulandı.