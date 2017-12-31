Zeybekci Uyardı: Bitcoin Konusunda Yasal Düzenleme Yapılmayacak

Yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip olan ancak ülkemizde 2017 yılında yaşadığı yükselişler ile tanınan Bitcoin ile alakalı açıklamalar devam ediyor. Özellikle Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve bu konuda sıkıntı çekmemeleri için sık sık uyarılarda bulunarak Bitcoin’in bir saadet zinciri, bir dolandırıcılık olduğunu belirtiyor.

Yine partisinin Denizli İl Başkanlığında düzenlenen bir toplantıda basın mensupları ile bir araya gelerek Türkiye’nin büyüme rakamlarını değerlendiren Zeybekci Bitcoin konusuna da değinmeden geçemedi. Bu konuda herhangi bir yasal düzenleme yapılmayacağını belirten Ekonomi Bakanı tamamen sanal ve bir yazılımdan ibaret olan bu tür emtialara yatırım yapan vatandaşların yarı yolda kalabileceklerini vurguladı. Devletin dolandırıcılıklara karşı bir önlem almayacağının altını çizen Bakan vatandaşlara maceraya hevesli olmamaları konusunda telkinlerde bulundu.

2018 Yılında Dolar Kuru Normalleşecek

2018 yılı hakkındaki beklentilerini de dile getiren Bakan Zeybekci, kurda bir normalleşmenin yaşanacağına inandığını dile getirdi. Yeni yılda özel sektör yatırımlarının artacağını ifade eden Bakan bu konuda Denizli’nin de öne çıkan bir şehir olacağından dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Zeytinyağı İthalatı Tartışması Gereksiz

Son günlerde Tunus’tan zeytinyağı ithal edilmesi konusunda birçok eleştiri aldıklarını belirten Zeybekci, ölçüler dahilinde gelen eleştirilere açık olduklarını ancak hiç kimsenin ülkenin Ekonomi Bakanı olan kendisinden daha fazla zeytin üreticisini düşünemeyeceğini dile getirdi.