Esnaf E-Ticaret İle Dünyaya Açılacak
Advert Advert Advert


Esnaf E-Ticaret İle Dünyaya Açılacak


Esnaf E-Ticaret İle Dünyaya Açılacak
Esnaf E-Ticaret İle Dünyaya Açılacak Hatice Demir - Tarih: 2017-12-31 Saat: 10:19:43
Anasayfa Eko Gündem Esnaf E-Ticaret İle Dünyaya Açılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile PTT arasında gerçekleştirilecek anlaşma ile esnaf yöresel ürünlerini PTT’nin sitesinde kendisine ayrılan bölümde dünyaya satabilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gelişen teknoloji ve dinamiklerin sonucu olarak ortaya çıkan elektronik ticaret kavramı ile esnafı buluşturmak için yeni projelere imza atıyor. Son yapılan çalışmada Bakanlık ile PTT arasında imzalanacak bir protokol ile esnafların PTT’nin elektronik ticaret sitesinde satış yapması için önü açılacak. Yapılacak uygulamada PTT’nin e-ticaret platformu “ePTTAVM” sisteminde esnaflara özel mağazalar ve yöresel ürünler departmanları açılacak. PTT esnaflar için özel komisyon oranları ve indirimler belirleyerek bu ürünlerin satılması için satış, pazarlama ve reklam kampanyaları düzenleyecek. Bu sayede esnaf Türkiye’nin neresinde olursa olsun hali hazırda 1,5 milyon üyesi olan ePTTAVM’de ürünlerini satabilecek.

Yurtdışına Satış İçin Lojistik Desteği Sağlanacak

Türkiye içerisindeki satışlarını ePTTAVM üzerinden yapacak olan esnaflar yurt dışına ihracat yapmak istediklerinde ise yine milli ihracat platformu “Ready2sale” sitesini kullanabilecek. Bu siteye kayıt olarak ürünlerini sisteme ekleyen esnafın gerçekleştirdiği satışlarında gümrükleme dahil olmak üzere tüm bürokratik işlemler PTT tarafından gerçekleştirilecek. Satılan ürünlerin dünya genelindeki lojistiği de yine PTT tarafından sağlanacak.

Elektronik Ticaret İçin Bölgesel Eğitimler Verilecek

Bakanlığın bu konudaki bir diğer çalışması ise elektronik ticaret alanında esnafın bilgilendirilmesi için eğitimler sağlanması olacak. Yeni yılda e-ticaretin en önemli noktaları olan e-ticarete ve e-ihracata yönelik mağaza, ürün, pazarlama, sipariş, kargo, iade, müşteri ve ödeme yönetimi gibi konularda bilgilendirme yapılacak. Bu sayede esnafın bilinçli bir şekilde bu sektöre girmesi sağlanacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e-ticaret ptt
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Elektrik Zammının Oranı Kesinleşti
Elektrik Zammının Oranı Kesinleşti
31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!