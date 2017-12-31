Esnaf E-Ticaret İle Dünyaya Açılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gelişen teknoloji ve dinamiklerin sonucu olarak ortaya çıkan elektronik ticaret kavramı ile esnafı buluşturmak için yeni projelere imza atıyor. Son yapılan çalışmada Bakanlık ile PTT arasında imzalanacak bir protokol ile esnafların PTT’nin elektronik ticaret sitesinde satış yapması için önü açılacak. Yapılacak uygulamada PTT’nin e-ticaret platformu “ePTTAVM” sisteminde esnaflara özel mağazalar ve yöresel ürünler departmanları açılacak. PTT esnaflar için özel komisyon oranları ve indirimler belirleyerek bu ürünlerin satılması için satış, pazarlama ve reklam kampanyaları düzenleyecek. Bu sayede esnaf Türkiye’nin neresinde olursa olsun hali hazırda 1,5 milyon üyesi olan ePTTAVM’de ürünlerini satabilecek.

Yurtdışına Satış İçin Lojistik Desteği Sağlanacak

Türkiye içerisindeki satışlarını ePTTAVM üzerinden yapacak olan esnaflar yurt dışına ihracat yapmak istediklerinde ise yine milli ihracat platformu “Ready2sale” sitesini kullanabilecek. Bu siteye kayıt olarak ürünlerini sisteme ekleyen esnafın gerçekleştirdiği satışlarında gümrükleme dahil olmak üzere tüm bürokratik işlemler PTT tarafından gerçekleştirilecek. Satılan ürünlerin dünya genelindeki lojistiği de yine PTT tarafından sağlanacak.

Elektronik Ticaret İçin Bölgesel Eğitimler Verilecek

Bakanlığın bu konudaki bir diğer çalışması ise elektronik ticaret alanında esnafın bilgilendirilmesi için eğitimler sağlanması olacak. Yeni yılda e-ticaretin en önemli noktaları olan e-ticarete ve e-ihracata yönelik mağaza, ürün, pazarlama, sipariş, kargo, iade, müşteri ve ödeme yönetimi gibi konularda bilgilendirme yapılacak. Bu sayede esnafın bilinçli bir şekilde bu sektöre girmesi sağlanacak.