EPDK Mevzuata Aykırı Davranan Akaryakıt Şirketlerine Ceza Yağdırdı

Akaryakıt şirketlerine ve istasyonlarına yönelik denetimler yılın son günlerinde de hız kesmedi. EPDK tarafından yapılan denetimlerde bazı eksiklikler ve mevzuata aykırılıklar belirlendi. Kurum, 10 şirkete toplamı 935 bin lirayı aşan para cezası uyguladı.

Eksiklik ve Aykırılıklar Tek Tek Belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan denetimlerde bazı akaryakıt şirketlerinde bazı eksiklikler ve mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Kurum yetkilileri belirlenen eksiklik ve aksaklıklara idari para cezası keserken, bazı akaryakıt şirketlerinden yazılı savunma talep etti

10 Şirkete 935 Bin Liralık İdari Para Cezası Uygulandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu söz konusu denetimlerle ilgili ilanı Resmi Gazate’nin ilgili sayısında yayımladı. Buna göre 10 akaryakıt şirketi toplamı 935 bin 488 lirayı bulan idari para cezasıyla cezalandırıldı. Bunun yanında kurum 15 farklı akaryakıt şirketinden yazılı savunma istediğini kaydetti.

15 Akaryakıt Şirketi Yazılı Savunma Yapacak

Resmi Gazete’nun bugünkü sayısında yer alan ilana göre idari para cezası uygulanan şirketlerin bazılarında dağıtıcı haricinde yakıt ikmalinin tespit edildiği belirtildi. Bazı şirketlerde ise ulusal marker seviyesine uyulmadığı belirlendi. İlanda teknik düzenlemelere uygun olmayan tağşiş edilmiş yakıtın istasyonlara ikmalinin yapıldığı kaydedildi. Akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerinin gerektiği gibi çalışmadığını da tespit eden EPDK, fiyatların ilan edildiği panolarda da sorunlar gözlemlediğini kaydetti. İlanda tüm bu nedenlerden dolayı 10 akaryakıt şirketine idari para cezası kesildiği yer aldı. İdari para cezalarının toplamının 935 bin 488 lira olduğu ifade edildi.

Kurum yetkililerince yapılan denetimler neticesinde 15 akaryakıt şirketinden ise yazılı savunma yapmaları istendi. Bunların yanında LPG satışı yapmakta olan bir şirketinse lisansı iptal edildi.