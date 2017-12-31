Yeni Yılda İşçi İle İşveren Arasında Yeni Bir Dönem Başlıyor
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Yeni Yılda İşçi İle İşveren Arasında Yeni Bir Dönem Başlıyor


Yeni Yılda İşçi İle İşveren Arasında Yeni Bir Dönem Başlıyor
Yeni Yılda İşçi İle İşveren Arasında Yeni Bir Dönem Başlıyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-31 Saat: 10:52:06
Anasayfa Eko Gündem Yeni Yılda İşçi İle İşveren Arasında Yeni Bir Dönem Başlıyor

İşçi ile işveren arasında yaşanan tüm sorunların yeni yılda son bulması ve iki taraf arasında yeni bir sayfanın başlaması bekleniyor.

Türkiye’de işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle açılan dava sayısı 2017’de 500bini, davaların görülme süreleri de bir yılı aştı. Hem yargının yükünün hafifletilmesi hem de tarafların daha kolay ve hızlı anlaşabilmesi için 1 Ocak 2018 itibariyle tarafların öncelikle arabulucuya başvurması zorunluluk haline geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arabulucu Avukat Cevat Kazma, tarafların arabulucu nezdinde 3 hafta içinde 4 kez görüşerek anlaşma yolu arayacaklarını, tarafların anlaşması halinde hazırlanacak tutanağın mahkeme kararı niteliği taşıyacağını söyledi.

Eğer bu görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa taraflar dava yolunu tercih edebilecek, dava açarken taraflardan arabulucu tarafından hazırlanmış “uzlaşma sağlanamamıştır” tutanağı talep edilecek.

2017’de 20bin İşçi-İşveren Mahkemeye Gitmeden Anlaştı!

Arabuluculuk zorunlu hale dönüşmeden önce de birçok işçi-işveren anlaşmazlığı bu uygulama ile çözüldü. Cevat Kazma, 2017 yılında 20bin anlaşmazlığın mahkemeye gitmeden, bir günde çözüldüğünü ifade etti.

Şirketlerin Kendi Arabulucuları Olamaz!

Arabulucunun her iki tarafa da eşit mesafe olma zorunluğuna değinen Cevat Kazma, şirketlerin kendi bünyelerinde arabulucu bulundurmasının yasaya aykırı olduğunu söyleyerek, tarafları bu konuda uyardı.

Arabulucuya Nasıl Başvurulacak?

Taraflar adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına başvuruda bulunabilecek. Başvuru sonucunda komisyon bir arabulucu atayabilecek ya da tarafların üzerinde mutabık olduğu bir arabulucu ile devam edecekler.

Adli Tatile Takılmayacak!

Arabuluculuk işlemlerinde adli tatil olmadığını belirten Cevat Kazma, insanların uzun süre beklemeden daha hızlı bir şekilde, hak kaybına uğramadan uzlaşabileceklerini belirtti.

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