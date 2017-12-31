Araştırmalar Güvenin Ekonomik Performans Üzerindeki Etkilerini Açıkladı
Advert Advert Advert


Araştırmalar Güvenin Ekonomik Performans Üzerindeki Etkilerini Açıkladı


Araştırmalar Güvenin Ekonomik Performans Üzerindeki Etkilerini Açıkladı
Araştırmalar Güvenin Ekonomik Performans Üzerindeki Etkilerini Açıkladı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-31 Saat: 10:53:25
Anasayfa Eko Gündem Araştırmalar Güvenin Ekonomik Performans Üzerindeki Etkilerini Açıkladı

Great Place to Work Enstitüsü tarafından güven odaklı bir araştırma yapıldı. Bu araştırma sonrasında güvenin ekonomik performans üzerindeki etkileri ortaya çıkarıldı.

Şirketlere mükemmel işyeri inşa etmeleri konusunda destek veren Great Place to Work, iş yerinde yüksek güven kültürü tesis eden firmaların yoğun rekabet ortamında önemli avantajlar elde ettiklerini açıkladı. Analizler, çalışanların güven düzeyi yüksek iş yerlerinde olduklarını hissettiklerinde, işlerini 3 kat daha fazla severek yaptıklarını gösteriyor.

Çalışan Verimliliği ve Müşteri Memnuniyeti Daha Yüksek

Great Place to Work araştırmalarına göre, yüksek güven kültürü sağlayan şirketlerde işten ayrılma oranı yüzde 50 oranında azalıyor. Ölçek bağımsız gerçekleştirilen çalışmalarda, ekonomik performansın ve çalışan verimliliğinin üç kat arttığı görülüyor. Amerika’da faaliyet gösteren yüksek güven kültürüne sahip şirketler, rakiplerinden yaklaşık 3 puan daha yüksek müşteri memnuniyeti derecelendirmesine sahip.

Güvensizlik İşten Ayrılma Oranını Artırıyor

Çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkaramayan ve yüksek güven kültürüne sahip olmayan firmalarda işten ayrılma oranı yüzde 50’yi buluyor. Amerika’daki çalışanların işten ayrılma oranlarının kurumlara maliyeti 550 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Yüksek güven kültürü çatısı altında çalışmalarına devam eden şirketlerde ise işten ayrılma oranları yüzde 50 azalıyor.

Fortune 100 Listesinde Yüzde 93, Türkiye’de Yüzde 84

Yüksek güven kültürünün artık gereklilikten çok zorunluluk olduğunu belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Fortune 100 En iyi İşveren listesine giren şirketlerdeki çalışanların yüzde 93’ü şirketlerinden gururla bahsediyor. Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırmasına katılan şirketlerde bu oran yüzde 84. Güven hissinin yüksek olduğu kurumlarda müşteri memnuniyeti, çalışan verimliliği ve ekonomik performans artıyor. Faaliyet gösterilen sektör, pazar dinamikleri, uzmanlık alanları, ürün veya hizmetler farklı olsa da şirketler güçlü bir güven temeli üzerinde büyüyor.” dedi.

great place to work ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Belirlenen Asgari Ücret Tutarı Yeterli Değil!
Belirlenen Asgari Ücret Tutarı Yeterli Değil!
Çiğ Süt Ve Ekmekte Yeni Dönem!
Çiğ Süt Ve Ekmekte Yeni Dönem!