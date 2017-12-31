İstanbul Ticaret Odasından Türk Reel Sektör Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, “Küresel ekonomi bu yıl, son 7 yılın rekorunu kıracak gibi görünüyor. Türk reel sektörü, şüphesiz pivot bir yıl olacak 2018’deki fırsatları kaçırmayacak” dedi.

Yeni yılın ülkemizde ve dünyada fırsatlarıyla birlikte geldiğini belirten Oran, “Satın alma gücüne göre bu yıl global büyüme yüzde 3.7’yi bulabilir ki; 2011’den bu yana yeni bir rekor kırılması demek. Bu tablo Türk reel sektörünün yatırım ufkunu daha da açıyor” diye konuştu.

Başkan Oran, “Dinamik iç tüketim yapımız, Kredi Garanti Fonu desteğiyle bankalarda kredi artışı, donuklaşan bazı firmaların harekete geçirilmesi, risklere direnç kabiliyetimiz ve reel sektöre güven aşılayan güçlü tedbir ve imkanlar, 2018'de Türkiye ekonomisinin büyüme adımlarını hızlandıracağına işaret ediyor. Hedeflenen yüzde 5’lik büyümenin çok daha üstüne çıkacağımıza şüphemiz yok” mesajı verdi.

Öztürk Oran, Türk varlıklarının yabancı yatırımcı için büyük bir potansiyel oluşturmaya devam ettiğini kaydederek, “Dünya ekonomisi pozitif seyrediyor. ‘En kötünün geride kaldığı’ konusunda artık herkes hemfikir. En önemlisi, ekonomik ve siyasi risklere karşı dünyanın en dirençli ülkelerinden biriyiz. Yaşanan her olayda bunu ispat etmeyi başardık” dedi.

İTO Başkanı Öztürk Oran, döviz kurlarında son günlerde yaşanan gerilemeye dikkati çekerek, “Göreve başlar başlamaz dövizde gevşeme olacağını belirtmiştim. Şu anda gerileme oldu. Yeni yılda da devam edecek. Ümitvar olalım, TL'ye güvenelim” dedi.

Oran, “Görüldü ki algı operasyonları, bunları yapanların ellerinde patladı” diyerek, kurların normal seyrine dönmesiyle, ihracatçıların yeni yılı ithal girdilerdeki üretim maliyeti avantajıyla karşıladıklarına dikkat çekti.