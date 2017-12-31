Tıbbi Cihazda Yerlileşme Atağı! Eylem Planı Hazır

Tıbbi cihazda dışa bağımlı olan Türkiye, yerli üretim için harekete geçmeye hazırlanıyor. Planlara göre tıbbi cihaz üretimine 2018’de hız verecek.

Tıbbi Cihaz Üretimi Artacak

Artan tıbbi cihaz ihtiyacı hükümetin bu alanda yeni eylem planları yapmasını beraberinde getirdi. Tıbbi cihazların yerli olarak üretilmesini kapsayan “2017-2021 Tıbbı Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile söz konusu cihazlar yerlileştirilecek, dünya pazarından alınan pay artacak.

Komitenin Başkanlığını Sağlık Bakanı Yapıyor

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilgili bakanlıklar tıbbi cihazların yurtiçinde üretilmesi için bazı çalışmalara başladı. Bu kapsamda çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına “'Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi” oluşturuldu. Komitenin Başkanlık görevini kendisinin yaptığını ifade eden Bakan Ahmet Demircan, komite sekreterliğini ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yaptığını belirtti. Demircan soru önergesi üzerine yaptığı açıklamada, tıbbi cihaz üretiminin yerlileştirilmesi faaliyetlerinde sektör temsilcileriyle, tıbbi cihaz üreticileriyle, ilgili kurumlarla ve kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını da kaydetti.

Dünya Pazarı 2018’de 500 Milyar Dolara Ulaşacak

Dünya pazarı hakkında bazı bilgiler aktaran Sağlık Bakanı Demircan, tıbbi cihaz pazarının bugün 363 milyar 800 milyon dolar olduğunu, bu rakamın önümüzdeki sene 494 milyar 600 milyon dolar olarak öngörüldüğünü, ilerleyen yıllarda ise bu tutarın daha da artacağını belirtti. Dünya pazarından en yüksek payı ABD’nin aldığına dikkat çekerek, payın yüzde 49’u bulduğunu aktardı. “Türkiye’nin dünya pazarından aldığı payın ise yüzde 1” şeklinde konuşan Bakan Demircan, bu payın artırılması için çalışacaklarını kaydetti.

Demircan açıklamasında Türkiye’nin tıbbi cihaz pazarının 2 milyar 600 milyon doları bulduğuna işaret ederek, “Pazarın ihtiyacı olan cihazların yüzde 85’ini ithalatla karşılıyoruz. 2017 ile 2021 yıllarını kapsayan eylem planımızla sektörün gelişmesini, ithalatın azalmasını ve dünya pazarındaki rekabet şartlarına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.