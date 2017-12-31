Çiğ Süt Ve Ekmekte Yeni Dönem!
Advert Advert Advert


Çiğ Süt Ve Ekmekte Yeni Dönem!


Çiğ Süt Ve Ekmekte Yeni Dönem!
Çiğ Süt Ve Ekmekte Yeni Dönem! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-31 Saat: 11:52:42
Anasayfa Eko Gündem Çiğ Süt Ve Ekmekte Yeni Dönem!

Çiğ süt satışı ve ekmeğe yönelik yapılan düzenleme 2018’in ilk gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göre çiğ süt satışı yapmak isteyenler ilgili bakanlıktan izin almak zorunda olacak. Ekmek üretimi ise 200 gramdan başlayacak.

Çiğ süt satışı ve ekmeğe yönelik yapılan düzenleme 2018’in ilk gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göre çiğ süt satışı yapmak isteyenler ilgili bakanlıktan izin almak zorunda olacak. Ekmek üretimi ise 200 gramdan başlayacak.

Çiğ Süt Satışları Bakanlık İzniyle Yapılacak

Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ” başlığı altında yapılan düzenleme çiğ süt satışının usul ve esaslarını içeriyor. Tebliğ uyarınca çiğ süt satışı yapmak isteyenler öncelikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin alacak. Çiğ süt satışları, ilgili sertifikaya sahip işletmelerden ve belirlenen şartlar dahilinde üretim yapan işletmelerden alınacak sütlerle gerçekleşecek.  

Satışa sunulacak sütler, sabit bir noktada yer alan otomatik satış makineleri tarafından tüketiciye ulaştırılacak. Bunun yanında bakkallar ile marketlerde perakende çiğ süt satışı yapabilecek. Hayvancılık işletmeleri ise sütleri 500 KM’lik alan dahilinde, paketli olarak nihai tüketiciye satabilecek.

Çiğ sütte satışlar sağım saatinden başlamak üzere 24 saatlik zaman diliminde yapılacak. Söz konusu sütlerin son kullanma tarihi en fazla 48 saat olacak.  Satışlar tek kullanımlık ambalaj veya kaplarda gerçekleşecek. Bu ambalaj veya kaplar yönetmeliğe uygun şartlarda olacak.

Tüketici çiğ sütü alırken, sütün nerede üretildiğinden sağım saatine ve son kullanım tarihine kadar her türlü ayrıntıyı ambalaj üzerinde görebilecek.

Ekmek Üretimi 200 Gramdan Başlayacak

Çiğ süt yanında yeni bir döneme başlayacak diğer bir düzenleme ise ekmeğe yönelik yapıldı. Buna göre 2018 yılında fırınlar ekmek üretimini 200 gramdan başlayarak yapacak. Ekmeklerin gramajları onar onar artacak. Böylelikle tüketiciler, ihtiyaçlarına en uygun grama sahip olan ekmeği alma şansı yakalayacak.  

çiğ süt ekmek gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Elektrik Zammının Oranı Kesinleşti
Elektrik Zammının Oranı Kesinleşti
31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
31.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!