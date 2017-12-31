Çiğ Süt Ve Ekmekte Yeni Dönem!

Çiğ süt satışı ve ekmeğe yönelik yapılan düzenleme 2018’in ilk gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göre çiğ süt satışı yapmak isteyenler ilgili bakanlıktan izin almak zorunda olacak. Ekmek üretimi ise 200 gramdan başlayacak.

Çiğ Süt Satışları Bakanlık İzniyle Yapılacak

“Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ” başlığı altında yapılan düzenleme çiğ süt satışının usul ve esaslarını içeriyor. Tebliğ uyarınca çiğ süt satışı yapmak isteyenler öncelikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin alacak. Çiğ süt satışları, ilgili sertifikaya sahip işletmelerden ve belirlenen şartlar dahilinde üretim yapan işletmelerden alınacak sütlerle gerçekleşecek.

Satışa sunulacak sütler, sabit bir noktada yer alan otomatik satış makineleri tarafından tüketiciye ulaştırılacak. Bunun yanında bakkallar ile marketlerde perakende çiğ süt satışı yapabilecek. Hayvancılık işletmeleri ise sütleri 500 KM’lik alan dahilinde, paketli olarak nihai tüketiciye satabilecek.

Çiğ sütte satışlar sağım saatinden başlamak üzere 24 saatlik zaman diliminde yapılacak. Söz konusu sütlerin son kullanma tarihi en fazla 48 saat olacak. Satışlar tek kullanımlık ambalaj veya kaplarda gerçekleşecek. Bu ambalaj veya kaplar yönetmeliğe uygun şartlarda olacak.

Tüketici çiğ sütü alırken, sütün nerede üretildiğinden sağım saatine ve son kullanım tarihine kadar her türlü ayrıntıyı ambalaj üzerinde görebilecek.

Ekmek Üretimi 200 Gramdan Başlayacak

Çiğ süt yanında yeni bir döneme başlayacak diğer bir düzenleme ise ekmeğe yönelik yapıldı. Buna göre 2018 yılında fırınlar ekmek üretimini 200 gramdan başlayarak yapacak. Ekmeklerin gramajları onar onar artacak. Böylelikle tüketiciler, ihtiyaçlarına en uygun grama sahip olan ekmeği alma şansı yakalayacak.