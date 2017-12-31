ASELSAN Bir Yılda 6,5 Milyar Liralık Siparişe İmza Attı
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ASELSAN Bir Yılda 6,5 Milyar Liralık Siparişe İmza Attı


ASELSAN Bir Yılda 6,5 Milyar Liralık Siparişe İmza Attı
ASELSAN Bir Yılda 6,5 Milyar Liralık Siparişe İmza Attı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-31 Saat: 12:26:44
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Teknoloji üretiminin lider ismi olan ASELSAN, 2017 yılında sipariş üzerine sipariş aldı. Güvenlikten ulaşıma, enerjiden otomasyona kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirkete verilen siparişlerin toplamı 6 milyar 500 milyon lirayı buldu.

Teknoloji üretiminin lider ismi olan ASELSAN, 2017 yılında sipariş üzerine sipariş aldı. Güvenlikten ulaşıma, enerjiden otomasyona kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirkete verilen siparişlerin toplamı 6 milyar 500 milyon lirayı buldu.

ASELSAN 1 Yılda 29 Sözleşme İmzaladı

ASELSAN, 2017 yılında ürettiği projelerle hem yurtiçinde hem yurtdışında dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Şirket bu yıl 29 farklı proje sözleşmesine imza attı. Sözleşmeler dahilinde yer alan ürün teslimatları ise 2023’e kadar yayıldı. Alınan bilgilere göre söz konusu sözleşmeler 3 farklı para birimiyle yapıldı.

Şirketin 2017 yılında aldığı siparişlerin lira bazlı tutarı 2 milyar 143 milyon 272 bin 835 lirayı buldu. Dolar bazlı siparişler 528 milyon 516 bin 730 dolara kadar yükseldi. Siparişlerin avro kısmının tutarı ise 521 milyon 133 bin 672 avroya işaret etti. ASELSAN’ın yıl içerisinde aldığı siparişlerin toplamıysa 6 milyar 500 milyon liraya denk geldi.

ASELSAN Geçen Sene 9 Milyar 500 Milyon Liralık Siparişe İmza Atmıştı

ASELSAN’ın 2015 yılında aldığı siparişlerin toplamı 3 milyar 900 milyon lira olarak kayda geçmişti. Geçen yıl alınan siparişler 9 milyar 500 milyon liraya yükselmişti. Şirket söz konusu yıllarda 25 sözleşmeyi yurtiçi müşterileriyle yapmıştı. 4 müşteri ise yurtdışından gelmişti.

Bu kapsamda ASELSAN ve Milli Savunma Bakanlığı da masaya oturmuş, bazı projelerin hayata geçmesi için anlaşma sağlanmıştı. Şirket bakanlık için Ağ Destekli Yetenek Projesini üretmiş, termal el dürbünüyle portatif termal kameraların tedarikini sağlayacağı sözünü vermişti. Sözleşmeler arasında Savunma Sanayii Müsteşarlığı’yla yapılan ATAK Programı en dikkat çeken proje olarak gösterildi. 

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