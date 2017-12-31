Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu Olanlar Dikkat! Ceza Yeni Yılda 715 Lira Olacak!

Kış lastiğinde zorunluluk 1 Aralık itibariyle başladı. Zorunluluk şehirlerarası yolcu ve eşya taşıyan ticari araçları kapsarken, yasalara aykırı davrananlara idari para cezası uygulanıyor.

Bakanlar Kurulu Düzenleme Yapmazsa Ceza 2018’de 715 Lira Olarak Uygulanacak

Kış lastiği takmakla sorumlu olan araçlara yeni yılda, zorunluluğa uymazsa uygulanacak idari para cezası 2017’ye göre daha yüksek olacak. Bu yıl 625 lira olan ceza tutarı, yarın itibariyle (1 Ocak 2017) 715 TL’ye yükselecek. Bakanlar Kurulu söz konusu cezanın miktarını azaltabileceği gibi, 2 katına kadar da yükseltebilecek.

1 Aralık İle 1 Nisan Tarihleri Arasında Zorunlu!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kış lastiği zorunluluğunu “Karayolları Trafik Kanunu” kapsamında düzenliyor. İlgili kanuna göre şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar kış lastiğini 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri aralığında zorunlu olarak kullanıyor. Bunun yanında kış lastiği zorunluluğu kentlerin hava şartlarına göre de belirlenebiliyor. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı, valilikleri yetkilendiriyor. Kentlerdeki zorunluluk ise belirli bir zaman aralığını kapsayacak şekilde düzenlenebiliyor.

Denetimler Aralıksız Devam Ediyor

Kış lastiğine yönelik denetimler Ulaştırma Bakanlığının yetkili personelince, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili personeli tarafından yapılıyor. Yurt içindeki denetimleri bu birimler üstlenirken, gümrük kapılarındaki denetimleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileriyle ve belediyeye bağlı ekipler üstleniyor.

Özel Araçlarda Kullanabiliyor

Kış lastiği takma zorunluluğu sadece yük ve yolcu taşıyan araçlarda uygulanırken, özel araçlarda diledikleri takdirde kış lastiğine geçebiliyor. Yetkililer vatandaşların zorunlu olmasa dahi cam ve mal güvenlikleri için kış lastiği kullanmalarını öneriyor.