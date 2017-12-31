Özel İletişime Yeni Yıl Düzenlemesi!

Özel iletişim vergisine yönelik alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yeni yılda mobil cihaz abonesi olacaklar özel iletişim vergisine 53 liralık bedel ödemek zorunda kalacak.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Mobil cihaz abonesi olmayı planlayanları yakından ilgilendiren tebliğ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Söz konusu düzenleme “Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği” başlığı altında yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, mobil telefon abonesi olacaklar ilk tesiste 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 53 liralık maktu özel iletişim vergisi ödeyecek.

FATİH Projesine KDV İstisnası!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan diğer bir düzenleme ise “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” dahilinde kaydedildi. Söz konusu tebliğ de Resmi Gazate’nin ilgili sayısında yayımlandı.

Tebliğ uyarınca, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi çerçevesinde yapılacak mal ile hizmet alımlarındaki Katma Değer Vergisine istisna söz konusu oldu.

Tebliğ proje dahilindeki mal teslimlerinde ve hizmetlerin yerine getirilmesinden doğan vergilerin, mevzuata göre vergiye tabi tutulan işlemlerden doğan vergilerin indirilmesini öngörüyor. Bunların yanında vergi mükelleflerinin talep etmesi halinde indirim yoluyla telefi edilemeyen vergilerde istisna kapsamında yer alıyor. Mükellefler talep ettikleri takdirde söz konusu vergilerin iadesi gerçekleşecek.

Sözleşmelerin 5 Aralıktan Sonra Yapılmış Olması Gerekiyor

Vergi istisnasından yararlanma şartları arasında, proje kapsamında yapılan sözleşmelerin 5 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılması da yer alıyor. Diğer bir şart ise FATİH projesi bileşenlerinden olma noktasında kendini gösteriyor. Mal ve teslimlerin MEB’e yapılması ve ithalatın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olması da şartlar arasında bulunuyor.