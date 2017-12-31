Gelecekte Dolar Küresel Piyasada Rezerv Para Olma Şansını Kaybedebilir

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Özdebir, ABD dolarının ilerleyen süreçte rezerv para olma tekelini kaybedebileceğini ifade etti. 2017 senesine yönelik değerlendirmelerini ve 2018’e dair beklentilerini paylaşan Özdebir, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak belirlemesinin 2017 senesinin önemli olaylarından biri olduğunu anımsattı. Özdebir, ABD’nin aldığı bu kararın Türk milletini tarafından çok kötü karşılanmasına rağmen ilerleyen süreçte güzel gelişmeler olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatını toplaması ve Birleşmiş Milletler (BM)’nin yaptığı hamlelerin Kudüs için yeni bir kapının açılmasının işareti olduğunu belirten Özdebir, buna ek olarak Türkiye'nin ilerlemesine engel teşkil edenlerin ülkeye saldırıları karşısında ülkenin, imajını düzelterek ciddi bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

En Borçlu Ülkelerden Biri ABD

ABD'nin günümüze kadar ülkelerin kendi çizdiği sınırların dışına çıkmasını istemeyen bir devlet görüntüsü gibi olduğunu ifade eden Özdebir, ABD’nin bu özelliğinin ordudan kaynaklı olduğunu anlattı. ABD'nin küresel rezerv para olan doları kullanarak sonsuz bir kaynak oluşturma fırsatının olduğunu belirten Özdebir, ABD'nin de hassas noktasının bulunduğunu ve dünyanın en çok borcu olan ekonomilerinden biri olduğunu vurguladı. İlerleyen süreçte dijital paraların devreye girmesi ve İngiltere'nin sterlinde yaptığı sterilizasyon gibi gelişmelerle ABD dolarının aktifliğinin kalmayacağını öngören Özdebir, doların ilerleyen süreçte rezerv para olma tekelini kaybedebileceğine değindi.

Dünya çapında parayı elinde tutan firmalarla devletler arasında yarış yapıldığını belirten Özdebir, dünya zenginliklerinin paylaşılmasına yönelik farklı bir mücadelenin verildiğini dile getirdi.