Seneye Döviz Kuruna Bağlı Olarak Otomobil Fiyatları Artacak

Muhabirlere konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, toplam pazarda bu sene yapılan satışların bir önceki seneye kıyasla biraz daralmasının konjonktürel gelişmelere bakıldığında makul karşılanabileceğini dile getirdi. 2017 senesinin ilk 11 aylık döneminde toplam pazarın geçen seneyle aynı seviyede kaldığını dile getiren Bozkurt, sene sonunda ise toplam pazarın 950 bin bandında sonlanmasını beklediğini belirtti. 2017 senesinde çok fazla kaybın yaşanmayacağını anlatan Bozkurt, bu kapsamda gerçekleşecek kapanış ile geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 2 oranında bir düşüşün olabileceğini bildirdi.

Filo pazarının genişlediğine işaret eden Bozkurt, filo satışlarının toplam satışlardaki açığı kapattığına işaret etti. Bozkurt, filo pazarında markaların agresif bir yöntem izlemesiyle doğru orantılı olarak sıralamanın değiştiğini belirtti.

Marka Geliştirme Çalışmaları Yapılacak

Toyota’nın senenin ilk 11 aylık döneminde 33 bin 783 adet binek otomobil, 3 bin 966 adet ticari (Hilux) olmak üzere 37 bin 749 adet satış gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Bozkurt, 2018 senesinde mevcut bilançoların kontrol edileceğini ve ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılacağı bir dönem olacağını dile getirdi. Buna ek olarak 2019 ve ilerleyen süreçte Toyota markasının en güçlü yanı olan hibrit model sayısının artacak olması sebebiyle 2018 senesi hibrit iletişiminin ve gerekli altyapının hazırlanması ile geçeceğini anlatan Bozkurt, en güçlü yönleri olan hibrit teknolojisi üzerinden Toyota marka imajını geliştireceklerini bildirdi.

Toyota’nın 2018 senesinde 50 bin adet satış yapmayı hedeflediklerini ifade eden Bozkurt, toplam otomobil pazarında 2018’in 6 veya 7. sırada olacaklarını öngördüklerini belirtti.