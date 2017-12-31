Yerli Otomobil Projesi Artık Hayata Geçirilmeli
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Yerli Otomobil Projesi Artık Hayata Geçirilmeli


Yerli Otomobil Projesi Artık Hayata Geçirilmeli
Yerli Otomobil Projesi Artık Hayata Geçirilmeli Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-31 Saat: 15:09:00
Anasayfa Otomotiv Yerli Otomobil Projesi Artık Hayata Geçirilmeli

Yerli otomobil üretiminin gerçekleşmeyecek bir olay gibi düşünülmesinin yanlış olduğunu belirten Malkoç, yerli otomobilin günümüze kadar Türkiye'nin öncelikli projelerinden biri olmadığını, şimdi ise gerçek anlamda öncelikli projeler arasına girdiğini ve üretileceğini ifade etti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda DizaynVip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, DizaynVip ailesi olarak özel tasarım ve teknolojiyle donatılarak yeniledikleri otomobillerin 35 ülkeye satıldığını, Türk şirket olarak otomobil dönüşümüne yapay zeka eklediklerini belirtti. Otomobil üstünde el yapımı işçilikle üretim yaptıklarını ifade eden Malkoç, seri üretim noktasında son 5 senede ciddi yatırımlar yaptıklarını ve bunların yatırımlardan 2018 senesi itibarıyla getiri sağlamaya başlayacağını belirtti.

Yerli otomobilin uzun zamandır ülke gündeminde olan bir konu olduğunu dile getiren Malkoç, bu projenin geç kalınmış bir proje olduğunu anlattı. Türkiye’de genel anlamda herkesin otomobil üretmeye çalıştığını fakat dünyada otomobil üretiminin farklı yöntemlerle yapıldığına dikkat çeken Malkoç, diğer ülkelerin otomobil üretirken bu üretimlerini millileştirme noktasında tuttuklarını aktardı. Yerli otomobil üretiminde en birinci önceliğin, işin arkasında devletin olması olduğunu dile getiren Malkoç, ikinci önceliğin ise bir bütçenin tahsis edilmesi ve üçüncü önceliğin iyi partnerlerin oluşturulması olduğunu anlattı.

Yerli Otomobil İçin Teklif Gelirse Kabul Edilecek

Yerli otomobile yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yoğun çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği yerli otomobil konusunun devletin desteğini aldığına dikkat çekti. Birleşim anlamında çok güçlü 5'li bir yapı oluştuğunu, bu durumun da yerli otomobille alakalı bütçenin sıkıntısını ortadan kaldırdığını anlatan Malkoç, şimdiyse en önemli konunun yerli otomobilin üretimini organize etmek olduğunu belirtti.

Güçlü ortakların oluşturulmasının ve yerli otomobilin üretilmesinin zamanının geldiğini dile getiren Malkoç, şirket olarak tasarım, üretim, teknoloji, teknik, marka ve kalitemizle dünyada otomobil alanında çok önde olduklarını aktardı. Malkoç, eğer kendilerine yerli otomobil üretimi için bir teklif gelirse kesinlikle değerlendireceklerini vurguladı.

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