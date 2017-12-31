Beşiktaş Yatırımcısına En Çok Kazandıran Hisse Senedi Oldu
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Beşiktaş Yatırımcısına En Çok Kazandıran Hisse Senedi Oldu


Beşiktaş Yatırımcısına En Çok Kazandıran Hisse Senedi Oldu
Beşiktaş Yatırımcısına En Çok Kazandıran Hisse Senedi Oldu Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-31 Saat: 15:23:36
Anasayfa Borsa&Finans Beşiktaş Yatırımcısına En Çok Kazandıran Hisse Senedi Oldu

Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan spor şirketleri içinde 2017 senesini yüzde 2.25 oranında değer artışla sonlandıran Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

Borsa İstanbul'da yalnızca Beşiktaş'ın kazandırdığı 2017 senesi spor endeksi genel anlamda yüzde 8.08 oranında değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan spor şirketleri arasında 2017 senesini yüzde 2.25 değer artışıyla sonlandıran Beşiktaş kazandıran tek spor hissesi oldu. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına işaret eden ekonomistler, kulübün yeşil sahalardaki başarısının borsaya da yansıdığını belirtti.

En Çok Kaybettiren Hisse İse Galatasaray Hisseleri

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. 2017 senesinde borsada yatırımcısına değer kaybı yaşattı. Bahsedilen süreçte hisseleri yüzde 22.54 azalan Trabzonspor yatırımcısına en çok kaybettiren spor şirketi oldu. Galatasaray'ın hisseleri 2017 senesinde yüzde 15.69 düştü. Ekonomistler, Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla borcunun 2 milyar 585 milyon lira olduğuna işaret etti. Fenerbahçe de yatırımcısını 2017 senesinde yüzde 12.05 oranında kayba uğrattı.

Aylık olarak incelendiğinde Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan tüm spor şirketleri yatırımcılarına kazandırdı. Aralık ayında Trabzonspor yüzde 6.80 ile yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor'u yüzde 4.89 kazanç ile Galatasaray, yüzde 3.31 ile Fenerbahçe ve yüzde 1.74 ile Beşiktaş seyretti. Beşiktaş'ın senenin genelinde Borsa İstanbul'da değer kazanan tek spor şirketi olmasına rağmen aralık ayında en az getiri elde eden hisse olması dikkati çekti.

Halka açık 4 spor firması içinde en çok piyasa değeri Fenerbahçe’ye ait. Fenerbahçe, 2017 senesini 994 milyon 699 bin 999 lira piyasa değeriyle sonlandırdı. Fenerbahçe'yi 981 milyon 600 bin lirayla Beşiktaş, 671 milyon 760 bin lirayla Galatasaray ve 220 milyon lirayla Trabzonspor seyretti.

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