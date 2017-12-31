Belirlenen Asgari Ücret Tutarı Yeterli Değil!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy çokluğuna göre belirlenen asgari ücrette, komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş temsilcileri katılmadıklarını ve muhalif kaldıklarını bildirdi. Muhabirlere yapılan açıklamalarda, asgari ücretin pazarlık ücreti olmadığını, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olduğu ifade edildi. Asgari ücret, pazarlık konusu yapılarak ve olması gereken ücretin daha aşağısında belirlenerek, oy çokluğuyla kabul ve ilan edilmiştir. Asgari ücret, işçilerin ve toplumun beklentilerine cevap verilmediğinin belirtildiği açıklamalarda, bu durumun iş barışı ve sosyal barışı bozabileceği endişesinin olduğu dile getirildi.

Hükümet Ve İşveren Tarafının Kararıyla Onaylandı

Asgari ücrete yapılan yüzde 14.2 oranındaki zam hakkında değerlendirmede bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, kararın hükümet ve işveren tarafı ile verildiğini açıkladı. Beko, işçilerin ve sendikaların görüşünün yeterince önemsenmediğini ifade etti.

Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Beko, hükümetin asgari ücrete yüzde 14.2 oranında zam yapmasıyla işçinin enflasyona karşı mücadele edebilecek güce gelmediğini ifade etti. Asgari ücret zammının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Boke, asgari ücretin geçim ücreti olmadığını anlattı. Beko, asgari ücrete enflasyon ve ekonomik büyüme zammının yapılması halinde asgari ücretin en düşük 2 bin 300 lira olması gerektiğini anlattı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin asgari ücret artışıyla doğru orantılı olarak, işverenlere gelecek yükün bir kısmının paylaşmasının ve bir takım iyileştirmeler yapmasının işletmeler açısından olumlu olduğunu fakat buna rağmen asgari ücret miktarını yeterli bulmadıklarını belirtti.