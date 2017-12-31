Otomotivde ve Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Alınmayacak!

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın uygulamaya sokulmasına yönelik Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu doğrultuda nihai kullanım mevzuatı çerçevesinde indirim görecek tarım ürünleri de belli oldu.

Aroma üretimi kapsamında kullanılacak olan soğanlardan, ahudududan, böğürtlenden, duttan, yenibahardan, hindistan cevizi yapından ve gıda sanayisi kapsamında kullanılacak olan tropikal meyvelerden gümrük vergisinin alınmayacağı ifade edildi.

Palm Yağında Yüzde 35 Gümrük Vergisi Uygulanacak

Teknik ve sınai amaçlı ürünlerde kullanılacak olan palm yağında ve palm çekirdeğinin yağında ise yüzde 35 oranında vergi uygulanacağı belirtilirken, gıda sanayisinde kullanılacak olan beyaz kristal toz halinde olan glikoz için ise yüzde 20 oranında gümrük vergisi alınacağı bildirildi.

Düzenleme doğrultusunda kimya sanayisindeki kullanım için söz konusu oranın ise sıfır olacağı belirtilirken, ilaç sanayisinde kullanılacak olan ambalajlı etil alkolden de herhangi bir verginin alınmayacağı ifade edildi.

Otomotivde Gümrük Vergisi Sıfır Olan Ürünler

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde otomotiv sanayisinde kullanılan bazı ürünlerde, cep telefonu görüntüleme ve kontrol modülünde, OLED'lerde, rölelerde, göstergelerde, LCD modüllerde, elektrik iletkenlerinde, fiber optik plakalarda, elektronik devre kartlarında, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer pillerde, endüstriyel robotlar için sürücü ünitesinin yer aldığı bazı mallarda bahsi geçen verginin alınmayacağı ifade edildi.

2020 Sonuna Kadar Uygulamada

Bahsi geçen düzenlemenin ürünlerin çeşitliliği doğrultusunda farklılık göstereceği bildiriliren, 2022 senesinin sonuna kadar değişen sürelerde uygulanacağı belirtildi.