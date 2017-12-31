Enerji İçeceklerinin Satışına Yasak Geliyor!
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Enerji İçeceklerinin Satışına Yasak Geliyor!


Enerji İçeceklerinin Satışına Yasak Geliyor!
Enerji İçeceklerinin Satışına Yasak Geliyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-31 Saat: 16:49:14
Anasayfa Eko Gündem Enerji İçeceklerinin Satışına Yasak Geliyor!

Enerji içeceklerinin yeni yıldan itibaren, okulların kantinlerinde, spor tesislerinde ve hastanelerdeki satışlarına yasak geliyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda yeni yılın ilk gününden itibaren uygulamaya alınacak Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği'nin, ürünlerin tekniğine uygun olarak hijyenik biçimde üretiminin yapılması, hazırlanması, işlenerek, muhafaza edilip depolanması, taşınması ve piyasalara sunulmasını sağlamak amacıyla hazırlandığı ifade edildi. 

Sporcu içeceklerini kapsamadığı ifade edilen tebliğ çerçevesinde, ürünlerin alkolle birlikte tüketilmesinin engellenmesi adına etiketlerinde minimum üç milimetre punto kullanılarak alkolle tüketilmemesini ya da alkol içerisine karıştırılmamasını belirten bir ibarenin bulunmasının zorunlu olduğu bildirildi. 

Bu Alanlarda Enerji İçeceklerinin Reklamının Yapılmasıda Yasak!

Söz konusu içeceklerin toplu tüketim alanlarında ambalaj bütünlüğü korunarak, tüketicilere arz edilebileceği dile getirilirken, enerji içeceklerinin 18 yaşının altında bulunan kişilerde ve tüketicilerin sağlığında meydana getirebileceği muhtemel riskler göz önünde bulundurularak, okuların kantinlerinde, spor tesislerinde ve hastanelerde satış yapılmasına onay verilmeyeceği belirtildi. 

Tebliğ kapsamında bahsi geçen içeceklerde bileşen olarak etil alkolün ilave yapılamayacağı hüküm altına alınırken, ürünü meydana getiren bileşenlerin çözündürülmesi ve taşınması şeklindeki işlemlerde kullanımı sağlanan, bileşenlerde doğal olarak bulunan, üretim sürecinde oluşan ve son ürüne taşınan etil alkol miktarının ise en çok üç gram olacağı ifade edildi.

Meyve Oranları Gazlılarda En Az Yüzde 4

Öte yandan tebliğ kapsamında meyveli olarak nitelendirilen enerji içeceklerindeki meyve oranlarının ise gazlı içeceklerde minimum yüzde 4 oranında, gazsız içeceklerde ise ağırlıkça minimum yüzde 10 seviyesinde bulunabileceği belirtildi. Tebliğe uymayanlar konusunda ise Veteriner Hizmetleri, Bitki  Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda işlem yapılacağı bildirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Enerji İçecekleri Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği
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