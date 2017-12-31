İTO Başkanı Açıkladı! Küresel Ekonomide Rekor Geliyor

İTO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Öztürk Oran, 2018 senesine yönelik değerlendirmelerini yazılı açıklama yaparak dile getidi.

2018 senesinin Türkiye'de ve dünya genelinde fırsatlarla beraber geldiğini belirten Oran, satın alma gücüne yönelik, bu sene global büyümenin yüzde 3.7 seviyesine ulaşabileceğini ifade ederek bahsi geçen rakamın 2011 senesinden bu yana yeni bir rekor demek olduğunu işaret etti.

Bu Unsurlar Yeni Yılda Ekonomideki Büyümeye Yönelik Hareketleri Hızlandıracak

Söz konusu tablonun Türk reel sektörünün ufkunu genişlettiğinden bahseden Oran, dinamik iç tüketim yapısının, KGF desteğiyle bankalardaki kredi artışlarının, donuklaşan çeşitli şirketlerin tekrar harekete geçirilmesinin, risklere karşı direnç kabiliyetinin ve reel sektöre güven veren güçlü tedbirlerin ve imkanların, 2018 senesinde ülke ekonomisinin büyümeye ilişkin hareketlerini hızlandıracağını gösterdiğini dile getirdi.

Öngörülen yüzde 5 oranındaki büyümenin daha üstüne çıkılacağını savunan Oran, yabancı yatırımcılar için ülke varlıklarının potansiyel oluşturmayı sürdürdüğünü aktardı. Dünya ekonomisinin pozitif yönlü hareketine devam ettiğine değinen Oran, Türkiye'nin ekonomik risklere ve siyasi risklere karşı dünyanın en dirençli ülkeleri arasında bulunduğunu belirtti.

Kurda Görülen Gerileme 2018'de de Devam Edecek

Döviz kurlarında son zamanlarda gözlemlenen gerilemeye vurgu yapan Oran, 2018 senesinde de bu gerilemenin süreceğini söyledi. Türk Lirası'na güven duyulmasını isteyen Oran, ihracatçıların 2018 senesinde ithal girdilerdeki üretim maliyeti avantajına sahip olduklarını aktardı.

2018 senesindeki küresel ekonominin son yedi senenin rekorunu kırma ihtimali olduğunu kaydeden Oran, 2018 senesinin Türk reel sektörü adına pilot bir yıl konumunda olacağını söyledi. Oran ayrıca reel sektörün yeni yıldaki fırsatları da kaçırmayacağını sözlerine ekledi.