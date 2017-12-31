İTO Başkanı Açıkladı! Küresel Ekonomide Rekor Geliyor
Advert Advert Advert


İTO Başkanı Açıkladı! Küresel Ekonomide Rekor Geliyor


İTO Başkanı Açıkladı! Küresel Ekonomide Rekor Geliyor
İTO Başkanı Açıkladı! Küresel Ekonomide Rekor Geliyor Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-31 Saat: 17:19:39
Anasayfa Eko Gündem İTO Başkanı Açıkladı! Küresel Ekonomide Rekor Geliyor

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oran, yeni yıla ilişkin değerlendirmelerinden bahsetti.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Öztürk Oran, 2018 senesine yönelik değerlendirmelerini yazılı açıklama yaparak dile getidi. 

2018 senesinin Türkiye'de ve dünya genelinde fırsatlarla beraber geldiğini belirten Oran, satın alma gücüne yönelik, bu sene global büyümenin yüzde 3.7 seviyesine ulaşabileceğini ifade ederek bahsi geçen rakamın 2011 senesinden bu yana yeni bir rekor demek olduğunu işaret etti.

Bu Unsurlar Yeni Yılda Ekonomideki Büyümeye Yönelik Hareketleri Hızlandıracak

Söz konusu tablonun Türk reel sektörünün ufkunu genişlettiğinden bahseden Oran, dinamik iç tüketim yapısının, KGF desteğiyle bankalardaki kredi artışlarının, donuklaşan çeşitli şirketlerin tekrar harekete geçirilmesinin, risklere karşı direnç kabiliyetinin ve reel sektöre güven veren güçlü tedbirlerin ve imkanların, 2018 senesinde ülke ekonomisinin büyümeye ilişkin hareketlerini hızlandıracağını gösterdiğini dile getirdi. 

Öngörülen yüzde 5 oranındaki büyümenin daha üstüne çıkılacağını savunan Oran, yabancı yatırımcılar için ülke varlıklarının potansiyel oluşturmayı sürdürdüğünü aktardı. Dünya ekonomisinin pozitif yönlü hareketine devam ettiğine değinen Oran, Türkiye'nin ekonomik risklere ve siyasi risklere karşı dünyanın en dirençli ülkeleri arasında bulunduğunu belirtti.

Kurda Görülen Gerileme 2018'de de Devam Edecek

Döviz kurlarında son zamanlarda gözlemlenen gerilemeye vurgu yapan Oran, 2018 senesinde de bu gerilemenin süreceğini söyledi. Türk Lirası'na güven duyulmasını isteyen Oran, ihracatçıların 2018 senesinde ithal girdilerdeki üretim maliyeti avantajına sahip olduklarını aktardı.

2018 senesindeki küresel ekonominin son yedi senenin rekorunu kırma ihtimali olduğunu kaydeden Oran, 2018 senesinin Türk reel sektörü adına pilot bir yıl konumunda olacağını söyledi. Oran ayrıca reel sektörün yeni yıldaki fırsatları da kaçırmayacağını sözlerine ekledi.

İTO Türkiye Ekonomi Döviz Kuru 2018
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Belirlenen Asgari Ücret Tutarı Yeterli Değil!
Belirlenen Asgari Ücret Tutarı Yeterli Değil!
Çiğ Süt Ve Ekmekte Yeni Dönem!
Çiğ Süt Ve Ekmekte Yeni Dönem!