Oto Elektrikçi Olarak Kurulmuştu! Şimdilerde 70 Ülkeye İhracat Yapıyor

1950'li senelerde bir çok ustayı yetiştiren Sezai Göçmen'in küçük bir alanda açmış olduğu oto elektrik dükkanı, şimdilerde Göçmen Makine markası ile beş kıta çapında toplam 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

130 sene önce Balkanlar'dan Karaman'a gelen ve askerlik hizmeti yaptığı dönemlerde kendini elektrik alanıyla mekanik alanı konularında geliştiren Sezai Göçmen, askerlik hizmetinin bitiminden sonra, bahsi geçen dönemde Göçmen Oto Elektrik adıyla iş hayatına girdi. 2008 senesinde hayatını kaybeden Sezai Göçmen'in çok sayıda ilke imza attığı da belirtiliyor.

Mesleği devralan Sezai Göçmen'in oğlu Mustafa Göçmen, konu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak Göçmen Makine adıyla her geçen gün büyümeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Karaman'daki İlk Elektrikli Motor Sarımı

Babasının bir çok usta yetiştirmiş olduğundan bahseden Mustafa Göçmen, Karaman genelinde ilk elektrikli motor sarımını da Sezai Göçmen'in yaptığını vurguladı. Konya'ya bağlı Cihanbeyli ilçesinde 1970 senesinde bir tuz fabrikasına makine üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Göçmen, bahsi geçen senelerde kendisinin de babasının yanında çalışmaya başladığını ifade etti.

1980 senesinde Karaman'daki bisküvi üretim fabrikalarının artmasıyla, söz konusu alana yöneldiklerini belirten Göçmen, 1997 senesinde Göçmen Makine'yi daha büyük bir yere taşıdıklarını dile getirdi.

İş dünyasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda 2000'li senelerde kurumsal marka olmaya ağırlık verdiklerinden bahseden Göçmen, yeni logolarının oluşturulduğunu ve Ar-Ge üzerine bir birimin kurulduğunu aktardı. Sektörle alakalı en önemli fuarlara katılım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Göçmen, kendilerine özgü bazı kriterleri olduğunu ve bu kriterlerin başında ekip ruhu geldiğini söyledi.

Dünya Genelindeki Firmalarla Yarışacak Güçte

Kalite konusunda ve kurumsallıkta dünya genelinde bulunan öncü firmalarla yarışabilecek güçlerinin bulunduğunu kaydeden Göçmen, şu an beş kıtada toplam 70 ülke geneline ihracat gerçekleştirdiklerini vurguladı. İhracat yapılan ülkelerin arasında Amerika'nın, Almanya'nın, Rusya'nın ve Hollanda'nın da yer aldığını işaret eden Göçmen, yapılan üretimlerin yüzde 90 oranını ihraç ettiklerini dile getirdi.

Başarı konusunda aileden alınan desteğin önemine değinen Göçmen, Göçmen Makine'nin üretimine ve büyümesine devam edeceğini sözlerine ekledi.