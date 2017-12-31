Türkiye'de Sağlık Harcamaları Rekora Koşuyor!
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Türkiye'de Sağlık Harcamaları Rekora Koşuyor!


Türkiye'de Sağlık Harcamaları Rekora Koşuyor!
Türkiye'de Sağlık Harcamaları Rekora Koşuyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-31 Saat: 18:09:40
Anasayfa Eko Gündem Türkiye'de Sağlık Harcamaları Rekora Koşuyor!

Türkiye'deki sağlık harcamaları son beş sene içerisinde ciddi oranda artış gösterdi.

 

TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda 2012 senesi ila 2016 senesi arasında yapılan sağlık harcamalarında ciddi oranda artış görüldü. Bahsi geçen kapsamda 2012 senesinde 74 milyar liradan fazla sağlık harcaması gerçekleştirilirken, söz konusu miktar 2013 senesi baz alındığında yüzde 13.7 oranında artış göstererek 84 milyar liranın üstüne çıktı. 

2014 senesinde gerçekleşen harcamalar ise bir önceki senede yapılan harcamalarla kıyaslandığında yüzde 12.3 artış göstererek 94 milyar lirayı aştı. 2015 senesinde bu rakam 104 milyar 568 milyon liraya ulaşırken, geçtiğimiz sene gerçekleştirilen sağlık harcamalarında ise son beş senenin en tavan fiyatına ulaşılarak 119 milyar 756 milyon TL seviyesi görüldü. 

Bahsi geçen dönemde sağlık alanında yapılan harcamalarda yüzde 61.4 oranında artış yaşanırken, toplam harcamaların tutarı 477 milyar TL'nin üstünde seyretti. 

Sağlık Sektörüne Verilen Önem Artıyor

Türkiye'nin son dönemlerde sağlık sektörüne verdiği önem, bu alana gerçekleştirilen yatırımlara da yansıma yaptı. Şehir hastaneleri gibi çok sayıda proje faaliyete sokulurken, 2012 senesi baz alındığında bahsi geçen yatırımların 3 milyar 901 milyon TL olduğu ifade edilirken, 2016 senesinde bu rakam yüzde 85 oranında artış yaşayarak 7 milyar 216 milyon TL seviyesini gördü. 

Ayrıca son beş senelik zaman dilimi göz önüne alındığında sağlık alanında gerçekleştirilen en yüksek yatırım tutarı ise 7 milyar 782 milyon TL ile 2015 senesinde yapıldı. Söz konusu dönemlerde tüm yatırımların tutarının ise 29 milyar lirayı aştığı belirtildi.

Kişi Başı Sağlık Harcaması Arttı 

Öte yandan kişi başına yapılan sağlık harcamalarıda beş senelik dönem zarfında ciddi oranda arttı. Bu çerçevede 2012 senesinde kişi başı sağlık harcaması 987 TL olurken, 2016 senesinde sağlık harcamasının kişi başı yüzde 54.4 artış göstererek bin 524 TL'ye yükseldiği ifade edildi.

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