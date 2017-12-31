Konut Sandığı 2018’de Geliyor!

BDDK Başkanı Akben konu ile ilgili açıklamayı yaptı. Dar gelirli olarak belirlenen vatandaşların konut sahibi olmasının kolaylaştırılacağını söyleyen Başkan, Yapı Tasarruf Sandığı olarak adlandırılan sistemin 2018 yılında devreye gireceğini açıkladı.

Dar gelirlileri ev sahibi yapmak için hükümet başvurduğu yollardan biri de Yapı Tasarruf Sandığı oldu. Bu sistemi 2018 yılında hayata geçiren hükümet, dar gelirlileri bu yol ile kolayca ev sahibi yapmaya hazırlanıyor.

Konu ile ilgili açıklama BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’den geldi. Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için bu projeye başvurduklarını söyleyen Başkan, Yapı Tasarruf Sandığı sisteminin üzerinde çalışma yaptıklarını dile getirdi. Gayrimenkul sistemine hitap edecek bu sistem ile ev sahibi olmak isteyen tüketiciler, belirli bir süre tasarruf yapacak. Sonrasında ise bu sandıktan piyasaya göre daha düşük faiz oranına sahip konut kredisi kullanacak.

KONUTDER Destekliyor!

Bu söz konusu destekleme modelinin yeni bir finansal kulvar olduğundan bahseden KONUTDER Başkanı, gayrimenkul sektörü adına, tüketicinin konut sahibi olmasını kolaylaştıracak her türlü projeyi desteklediklerini dile getirdi. GYODER Başkanı Yetgin ise bu modelin neredeyse 100 yıldır Almanya’da uygulandığından bahsederek, birçok enstrümanın sisteme dahil edilmesi gerektiğinden bahsetti.

Bu sistemin olumlu yönleri oldukça fazla. Bu sistem ile krediyi önceden belirlenmiş olan sabit faiz oranıyla kullanılabilecek. Sistem de dalgalanmalardan etkilenmeyecek. Sistem kapalı bir çevrimde gerçekleşiyor. Buna bağlı olarak da düşük faiz özellikle orta gelir sınıfındaki vatandaşlar için büyük fon sağlıyor. Borç kullanan vatandaşlar ise çektikleri krediyi erken kapatmak istediklerinde bir cezai işleme maruz kalmıyor.