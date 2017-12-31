2017 Zirve Yılı Oldu!
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2017 Zirve Yılı Oldu!


2017 Zirve Yılı Oldu!
2017 Zirve Yılı Oldu! Seda Polat - Tarih: 2017-12-31 Saat: 19:49:52
Anasayfa Eko Gündem 2017 Zirve Yılı Oldu!

2017 yılının tamamlandığı son günlerde, bu biten yıla ait veriler de gelmeye devam ediyor. 2017 yılında büyümede rekor bir seviyeye ulaşan Türkiye, milli enerjiden mega projelere, yerli otomobilden savunma sanayisine kadar birçok projede kendini geliştirdi. Türkiye 2023 hedeflerine taviz vermeden 2017 yılında yoluna devam etti.

2017 yılının tamamlandığı son günlerde, bu biten yıla ait veriler de gelmeye devam ediyor. 2017 yılında büyümede rekor bir seviyeye ulaşan Türkiye, milli enerjiden mega projelere, yerli otomobilden savunma sanayisine kadar birçok projede kendini geliştirdi. Türkiye 2023 hedeflerine taviz vermeden 2017 yılında yoluna devam etti.

Tüm yapılan algı operasyonlarına rağmen sergilediği büyüme performansı ile Türkiye 2017 yılında tam anlamıyla damga vurdu. Yılın son çeyreğinde %11.1 büyüme gerçekleştiren Türkiye, en iyi yatırımlarından birini savunma sanayii üzerinde gerçekleştirdi. Savunma konusunda 2017 yılında dışa bağımlılık iyi bir düzeyde azaldı. Kritik önemde olan yerli motorların üretimi için de çeşitli projelere start verildi.

İstihdam Arttı, Destek Geldi!

Yerli otomobil ile ilgili ciddi bir süreç baş gösterirken, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de temeli atıldı. Türk akımı dediğimiz boru hattı da onaylandı. Ayrıca Akkuyu NGS’nin %49 oranındaki hissesi CKK’ya devredildi. YEKA ihalesinde dünya rekoruna imza atılırken, Milli Enerji ve Maden Politikası da açıklandı.

Otomatik BES’e 1 Ocak itibariyle başlanırken, bu alanda ciddi bir fon oluşturuldu. Beyaz eşyanın 30 Nisan’a kadar %0 oranına çekilmesi piyasayı hareketlendirdi. 7 Şubat’ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istihdam seferberliği başlatıldı. Bu seferberlik ile istihdam seviyesi oldukça arttı ve işsizlik oranlarında ciddi bir azalma yaşandı.

14 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından İstihdam Şurası toplandı. Bu toplantıda işverenlere yönelik olan destek paketi açıklandı. 3 ve 3’ün altında çalışanı olan işletmeler için hazırlanan bu pakette, esnaflara ek istihdam için ödedikleri prim, maaş ve vergilerden birini devletin karşılayacağı söylendi.

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