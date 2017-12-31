Türkiye Arap Radarında! Ciddi Yatırımlar Gelecek!

Abraaj Group’un Türkiye sorumlusu olan Levent Yeşildağ açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olan bu firmanın sorumluluğunu yapan Yeşildağ, bu firmanın önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye üzerinde daha fazla yatırım planı olduğunu, bu sebeple de Türkiye’nin geleceğine çok önem verdiklerini dile getirdi.

Genel olarak gelişmekte olan ülkelere yaptıkları yatırımlarla gündeme gelen firma, toplamda tam 13 milyar 500 milyon dolarlık bir fonu yönetiyor. Bu firma özellikle son 10 yıldır Türkiye üzerindeki faaliyetlerine devam ediyor. Günümüze kadar firmanın yatırım yaptığı proje sayısı ise on biri buldu. Yeşildağ bu firmanın Türkiye’de lojistik firması olan Netlog ve Biletall’da ortaklığı bulunduğunu belirterek, gelecek yıllarda ülkenin potansiyel gelişimini gördüklerinden bahsetti.

Yükselen Ülkelere Yatırım Yapıyorlar!

Bu grubun yükselen ülkelere yatırım yaptığından bahseden Yeşildağ, Latin Amerika, Afrika, Güney ve Güneydooğu Asya ile Tükiye’nin yatırım için uygun olan yerlerden olduğunu belirtti. Sorumlu Yeşildağ aynı zamanda özel sermayede tam 13 milyar 500 milyon dolarlık portföyü yönettiklerini de ifade etti.

Firmadan gelen bilgilere göre, ülkemize bu firma tarafından şimdiye kadar 1 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Bu fonlar kapsamında da Türkiye’nin sürekli olarak Abraaj Group’un radarında olduğuna dikkat çekildi. 2017 yılının büyüme hızını önümüzdeki yıl yani 2018 yılında da yakalanacağını söyleyen Yeşildağ, grubun Türkiye üzerindeki faaliyetlere devam edeceğinin altını çizdi.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlere yaptığı yatırımlarla bilinen Abraaj Group, dünyanın birçok ülkesinde yatırım yaptı. Son yıllarda ise yoğun olarak iç kısımlara yöneldi.