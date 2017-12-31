Araç Ruhsatlarının Çıkarılma Yerinde Değişiklik!

Araç ruhsatları artık noterlerden çıkartılacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, bu ruhsat düzenleme işlemi için detayları aktardı. Ruhsat düzenleme işlemlerine ait pilot bir bölgenin olmasının söz konusu olmadığından bahseden Tutar, vatandaşların istedikleri herhangi bir noter noktasından işlemlerini gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

İşleyişlerde daha seri bir işlem amaçladıklarını dile getiren Tutar, bu sebeple araç satış işlemlerinde noterlerin de ruhsat vermeye yetkileri olacağından bahsetti. Bu gelen açıklamaya göre Ocak ayının ikinci haftasından itibaren noterlerden araç için ruhsat alınabilecek. Konu ile ilgili yönetmeliğin yayınlanacağından bahseden Tutar, yayınlanan yönetmelik sonrasında usul ve esaslar çerçevesinde çalışma yapacaklarını dile getirdi. Gelen açıklamaya göre ruhsat tanzimleri Ocak ayının ikinci haftasından itibaren yapılabilecek.

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Başkan Yunus Tutar, bu konuda pilot bir bölgenin olmayacağının da altını çizdi. Yani herhangi bir noterden bu işlem gerçekleştirilebilecek, birlik tarafından herhangi bir noter bu görev için atanmayacak.

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen araç tescil gibi işlemlerin artık noterler tarafından da yapılabileceğinin altını çizen Başkan, ikinci el araç satış ve devir işlemlerinin de neredeyse 30 yıldır noterlerde gerçekleştiğini ifade etti. Tutar, Emniyet Genel Müdürlüğü ile de gerekli çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizdi.

Senede yaklaşık olarak 9 milyon tescil işleminin yapıldığını söyleyen Başkan, bu miktarın tam 7 milyonunun sadece noterlerin yaptıkları belirtti. Başkan noterlerin araç tescil ve ruhsat verme konusunda da hazır olduklarını belirtti.