Çevreyi Kirletene Para Cezası!

Çevre kirliliği ile ciddi bir mücadele içinde olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, suç işleyen vatandaşları idari para cezasına çarptıracak. Konu ile ilgili tarife yayınlanan Bakanlık, 2018 yılında geçerli olan ceza miktarlarını yayınladı.

Çevre kirliliği ile mücadele içinde olan bakanlık, çevreyi kirletenlere idari para cezası veriyor. 2018 yılında uygulanacak olan bu cezaların ise fiyatları belirtildi. Çevre bakımı için çalışan Bakanlık, bireylerin ruh sağlığını, beden sağlığını ve huzurunu bozacak şekilde gürültü ya da titreşim oluşturan konutlarda 964 lira ceza uygulanacak. Aynı şekilde yine toplum huzurunu bozan gürültü ve titreşimler ulaşım araçları içinde ise bu ceza 2910 olarak uygulanacak. İş yerleri, atölye ve ceza için 9719 lira olan ceza, şantiye, eğlence gürültüsü ve fabrika gürültüsü için ise 29.373 lira olarak kesilecek.

2018 Yılında Uygulamada!

Bu idari para cezaları 2018 yılından itibaren uygulamaya konulacak. Ayrıca halka açık yerlerde herhangi bir koşul aranmaksızın çevreyi kirletenler de yine bu cezalara çarptırılacak. Çevreyi kirletenlere tam 232 lira para cezası uygulanırken, egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın cezası da 1206 lira olarak kesilecek.

Ayrıca tüm bu cezalar kapsamına mevzuat hükümlerine aykırı olarak toprağa atık gömenlere de verilecek. Yeni düzenleme ile bu suçu işleyenler tam 58.351 liralık cezayı ödemek zorunda kalacak. Tüm belirtilen yasaklara rağmen hala tehlikeli atıkları bertaraf eden kişiler ise 243.000 ile 2.431.000 lira arasında değişen cezalara çarptırılacak.

Yaptırımların ancak para cezaları ile gerçekleştirilebileceğini belirten Bakanlık, 2018 yılının başından itibaren bu cezaları gerekli kişilere kesmeye başlayacak.