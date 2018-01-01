Yeşil Pasaport Verilen İhracatçı Sayısı Açıklandı

Memleketi Denizli’de basın mensupları ile bir araya gelerek gündemi değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türk ihracatçısının hareket kabiliyetini artırmak amacı ile yeşil pasaport uygulamasının hayata geçirildiğini belirtti. Pasaport Kanununda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen düzenleme ile son 3 yıl içerisinde gerçekleştirilen ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen rakamın üzerinde olan firmaların yetkilileri, 2 yıl süreye sahip hususi damgalı yeşil pasaport alabiliyor.

Zeybekci, konu ile ilgili kararın "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" adı ile 23 Mart tarihinde yürürlüğe girdiğine işaret ederek karar kapsamında son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1, 10 milyon doların üzeri ile 25 milyon dolar arasında olan firmaların 2, 25 milyon dolar üzeri ile 50 milyon dolar arasında olan firmaların 3, 50 milyon dolar üzeri ile 100 milyon dolar arasında olan firmaların 4, 100 milyon dolar üzerinde olan firmaların 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport verildiğini bildirdi.

Başvuruların Çoğunluğu İstanbul’dan

Bugüne kadar toplamda 5 bin 473 firmanın 6 bin 583 yetkilisine hususi damgalı pasaport tahsis edildiğini belirten Zeybekci, istatistiki bilgileri basın mensupları ile paylaştı.

Hususi damgalı pasaport olanağından toplamda 71 ilimizde faaliyet göstermekte olan firma yetkililerimiz yararlandı. Bunların yüzde 45,2'si İstanbul'daki 2 bin 978 şirket temsilcimize verildi. Bu ilimizi 444 pasaportla Bursa, 405 pasaportla İzmir takip etti. Bu üç şehri sırasıyla 397 pasaportla Gaziantep, 270 pasaportla Ankara, 208 pasaportla Kocaeli, 179 pasaportla Denizli, 163 pasaportla Mersin ve 157 pasaportla Kayseri izledi.