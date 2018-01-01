Yeşil Pasaport Verilen İhracatçı Sayısı Açıklandı
Advert Advert Advert


Yeşil Pasaport Verilen İhracatçı Sayısı Açıklandı


Yeşil Pasaport Verilen İhracatçı Sayısı Açıklandı
Yeşil Pasaport Verilen İhracatçı Sayısı Açıklandı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-01 Saat: 08:31:11
Anasayfa İthalat&İhracat Yeşil Pasaport Verilen İhracatçı Sayısı Açıklandı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ihracatçının işlerini kolaylaştırmak ve ihracatın önünü açmak için bu yıl toplamda 6 bin 583 şirket yetkilisine yeşil pasaport verildiğini açıkladı.

Memleketi Denizli’de basın mensupları ile bir araya gelerek gündemi değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türk ihracatçısının hareket kabiliyetini artırmak amacı ile yeşil pasaport uygulamasının hayata geçirildiğini belirtti. Pasaport Kanununda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen düzenleme ile son 3 yıl içerisinde gerçekleştirilen ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen rakamın üzerinde olan firmaların yetkilileri, 2 yıl süreye sahip hususi damgalı yeşil pasaport alabiliyor.

Zeybekci, konu ile ilgili kararın "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" adı ile 23 Mart tarihinde yürürlüğe girdiğine işaret ederek karar kapsamında son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1, 10 milyon doların üzeri ile 25 milyon dolar arasında olan firmaların 2, 25 milyon dolar üzeri ile 50 milyon dolar arasında olan firmaların 3, 50 milyon dolar üzeri ile 100 milyon dolar arasında  olan firmaların 4, 100 milyon dolar üzerinde olan firmaların 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport verildiğini bildirdi.

Başvuruların Çoğunluğu İstanbul’dan

Bugüne kadar toplamda 5 bin 473 firmanın 6 bin 583 yetkilisine hususi damgalı pasaport tahsis edildiğini belirten Zeybekci, istatistiki bilgileri basın mensupları ile paylaştı.

Hususi damgalı pasaport olanağından toplamda 71 ilimizde faaliyet göstermekte olan firma yetkililerimiz yararlandı. Bunların yüzde 45,2'si İstanbul'daki 2 bin 978 şirket temsilcimize verildi. Bu ilimizi 444 pasaportla Bursa, 405 pasaportla İzmir takip etti. Bu üç şehri sırasıyla 397 pasaportla Gaziantep, 270 pasaportla Ankara, 208 pasaportla Kocaeli, 179 pasaportla Denizli, 163 pasaportla Mersin ve 157 pasaportla Kayseri izledi.

KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Yeni Yılın Bandrol Ücretleri Belli Oldu!
Yeni Yılın Bandrol Ücretleri Belli Oldu!