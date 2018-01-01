Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Sonuçlandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağladı. Piyasaya sunulmuş olan biletlerin yüzde 99’u satıldı ve vatandaşa toplamda 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtıldı. Bayiler, Milli Piyango İdaresinden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira gelir girecek.

2018 Milli Piyango Sonuçları

Gün boyunca devam eden Milli Piyango çekilişinde gece 23.00'te amorti numaralar çekildi. İlerleyen dakikalarda ise 500 bin, 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon ve 10 milyon ikramiye isabet eden talihli numaraların çekilişi yapıldı. Saat 23.45'te ise en büyük ikramiye olan 61 milyon TL için çekiliş gerçekleşti. Böylece yılbaşı özel çekilişi tamamlanmış oldu.

Kazanan Numaralar

Büyük İkramiye (61 Milyon TL)

9794035

KKTC-Samsun-Antalya-İstanbul

500 Bin TL Kazanan Numara

İstanbul-İstanbul-İstanbul-Antalya

4136086

1 Milyon Tl İkramiye Kazanan Numara

8757022

İstanbul-İstanbul-Gaziantep-Ankara

2 Milyon Tl İkramiye Kazanan Numara

9201621

İstanbul-Diyarbakır

5 Milyon Tl İkramiye Kazanan Numara

2551923

İstanbul-İstanbul-İzmir-İstanbul

10 Milyon Tl İkramiye Kazanan Numara

0798081

İstanbul-İstanbul-İzmir-Ankara

Amorti Numaraları Belli Oldu

4 ve 6