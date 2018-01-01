Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Sonuçlandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağladı. Piyasaya sunulmuş olan biletlerin yüzde 99’u satıldı ve vatandaşa toplamda 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtıldı. Bayiler, Milli Piyango İdaresinden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira gelir girecek.
2018 Milli Piyango Sonuçları
Gün boyunca devam eden Milli Piyango çekilişinde gece 23.00'te amorti numaralar çekildi. İlerleyen dakikalarda ise 500 bin, 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon ve 10 milyon ikramiye isabet eden talihli numaraların çekilişi yapıldı. Saat 23.45'te ise en büyük ikramiye olan 61 milyon TL için çekiliş gerçekleşti. Böylece yılbaşı özel çekilişi tamamlanmış oldu.
Kazanan Numaralar
Büyük İkramiye (61 Milyon TL)
9794035
KKTC-Samsun-Antalya-İstanbul
500 Bin TL Kazanan Numara
İstanbul-İstanbul-İstanbul-Antalya
4136086
1 Milyon Tl İkramiye Kazanan Numara
8757022
İstanbul-İstanbul-Gaziantep-Ankara
2 Milyon Tl İkramiye Kazanan Numara
9201621
İstanbul-Diyarbakır
5 Milyon Tl İkramiye Kazanan Numara
2551923
İstanbul-İstanbul-İzmir-İstanbul
10 Milyon Tl İkramiye Kazanan Numara
0798081
İstanbul-İstanbul-İzmir-Ankara
Amorti Numaraları Belli Oldu
4 ve 6