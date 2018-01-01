2018 Yılında Ödenecek İşsizlik Maaşı Belli Oldu

Yaklaşık 10 seneye yakın bir süredir hayatımızda olan işsizlik maaşı kavramı vatandaşın sıkıntılarına bir nebze olsun çare olması adına düşünülmüş bir sistem. Ancak bu sisteminde kendine göre bazı kusurları var. İşsizlik maaşı ücretlerinde zam bekleyen çalışanlar için ise müjdeli bir haberimiz var. Yeni belirlenen asgari ücret rakamına paralel olarak işsizlik maaşı da artış gösterdi.

İşsizlik Maaşları Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor.

2018 Yılı İşsizlik Maaşları Ne Kadar?

Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. 2018'deki işsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı aynı dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşının alınabilmesi için kişinin sigortalılık süresinin en az 1080 gün olması gerekiyor. Yani 1080 gün boyunca primleri ödenmiş olmalı. Bu durumda kişilere 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor. İşsizlik maaşı için İşkur’a başvurulması gerekebiliyor. Ayrıca para çekimi ise her ayın ilk günlerinde PTT şubelerinden yapılabiliyor.