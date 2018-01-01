Zorunlu Arabuluculuk Bugünden İtibaren Başlıyor
Advert Advert Advert


Zorunlu Arabuluculuk Bugünden İtibaren Başlıyor


Zorunlu Arabuluculuk Bugünden İtibaren Başlıyor
Zorunlu Arabuluculuk Bugünden İtibaren Başlıyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-01 Saat: 09:45:19
Anasayfa Eko Gündem Zorunlu Arabuluculuk Bugünden İtibaren Başlıyor

İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilen arabuluculuk hizmeti bugünden itibaren yürürlüğe girmiş oldu.

1 Ocak 2018 tarihine girmemiz ile birlikte hayatımıza birçok değişiklik dahil oldu. Bu değişiklikler arasında işçi ve işverenleri ilgilendiren önemli bir gündem maddesi ise zorunlu arabuluculuk kurumu. Yarından itibaren iş mahkemelerinde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar için açılacak davalarda arabuluculara başvurma zorunluluğu hayata geçiriliyor.

Başvurular Adliyelerden Gerçekleştirilecek

Bu uygulama ile işe iade davaları dahil olmak üzere bireysel iş uyuşmazlıklarında, alacak veya tazminat taleplerinde, kıdem ve ihbar tazminatında, fazla mesai ücreti, kötü niyet tazminatı gibi konularda arabulucuya başvurulmadan dava açılamayacak. Arabulucu başvuruları ise 108 adliyede kurulmuş olan Arabuluculuk Bürolarından gerçekleştirilecek. Bürolara yapılan başvuruda yargı gideri, harç, tanık bilirkişi ücreti gibi bir ödeme kalemi bulunmayacak.

Süreç Hızlanmış Olacak

Arabuluculuk görüşmelerinin 3 hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor. Mecburi hallerde arabulucu tarafından süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Bu sayede işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar mahkeme süreçlerine girmeden sona erebilecek.

Tarafların anlaşamamaları halinde ilk iki saatlik arabuluculuk ücreti devlet tarafından karşılanacak. Anlaşma sağlanılması halinde ise anlaşılan tutarın yüzde 3’ü bir taraf, yüzde 3’ü de karşı tarafça arabulucuya ödenecek. Örneğin 10 bin lira değerindeki bir konuda anlaşma sağlanılması durumunda her iki taraf da 300’er lira arabulucu ödemesi gerçekleştirecek.

arabulucu
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Yeni Yılın Bandrol Ücretleri Belli Oldu!
Yeni Yılın Bandrol Ücretleri Belli Oldu!