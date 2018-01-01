Zorunlu Arabuluculuk Bugünden İtibaren Başlıyor

1 Ocak 2018 tarihine girmemiz ile birlikte hayatımıza birçok değişiklik dahil oldu. Bu değişiklikler arasında işçi ve işverenleri ilgilendiren önemli bir gündem maddesi ise zorunlu arabuluculuk kurumu. Yarından itibaren iş mahkemelerinde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar için açılacak davalarda arabuluculara başvurma zorunluluğu hayata geçiriliyor.

Başvurular Adliyelerden Gerçekleştirilecek

Bu uygulama ile işe iade davaları dahil olmak üzere bireysel iş uyuşmazlıklarında, alacak veya tazminat taleplerinde, kıdem ve ihbar tazminatında, fazla mesai ücreti, kötü niyet tazminatı gibi konularda arabulucuya başvurulmadan dava açılamayacak. Arabulucu başvuruları ise 108 adliyede kurulmuş olan Arabuluculuk Bürolarından gerçekleştirilecek. Bürolara yapılan başvuruda yargı gideri, harç, tanık bilirkişi ücreti gibi bir ödeme kalemi bulunmayacak.

Süreç Hızlanmış Olacak

Arabuluculuk görüşmelerinin 3 hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor. Mecburi hallerde arabulucu tarafından süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Bu sayede işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar mahkeme süreçlerine girmeden sona erebilecek.

Tarafların anlaşamamaları halinde ilk iki saatlik arabuluculuk ücreti devlet tarafından karşılanacak. Anlaşma sağlanılması halinde ise anlaşılan tutarın yüzde 3’ü bir taraf, yüzde 3’ü de karşı tarafça arabulucuya ödenecek. Örneğin 10 bin lira değerindeki bir konuda anlaşma sağlanılması durumunda her iki taraf da 300’er lira arabulucu ödemesi gerçekleştirecek.