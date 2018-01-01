TOKİ’nin 2018 Hedefi 70 Bin Konut
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TOKİ’nin 2018 Hedefi 70 Bin Konut


TOKİ’nin 2018 Hedefi 70 Bin Konut
TOKİ’nin 2018 Hedefi 70 Bin Konut Hatice Demir - Tarih: 2018-01-01 Saat: 09:59:11
Anasayfa Emlak TOKİ’nin 2018 Hedefi 70 Bin Konut

TOKİ Başkanı Turan sosyal konuta ihtiyaç duyulan alanlarda konut yapımına devam edeceklerini belirterek 2018 hedeflerinin 70 bin konut olduğunu açıkladı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan basın mensupları ile bir araya gelerek gündemi ve yeni yılı değerlendirdi. Başarılı bir yılı sona erdirdiklerini ifade eden Turan, ülkemizin özellikle sosyal konuta ihtiyaç duyulan kesimlerinde olarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi olarak uzun bir süredir 81 ilimizde projelerinin devam ettiğini ifade eden Turan özellikle düşük gelir grubuna yönelik projelerin büyük bir ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Her On Konuttan Birini TOKİ Satıyor

Bir devlet kurumu olarak özel firmalar ile rekabet etmediklerini ancak satış konusunda güçlü sayılara sahip olduklarını söyleyen Turan ülkemizde satılan her 10 konuttan birinin TOKİ tarafından satılmış olduğunu belirtti. 2016 yılında toplamda 65 bin, 2017 yılında ise 70 bin civarında konut ürettiklerini belirten Turan 2018 yılında da 70 bin sayısını hedeflediklerini belirtti.

Bizim Sektörümüzde Arz Fazlası Yok

2016 yılının ardından 2017’de daha fazla satış yaptıklarını belirten Turan konut imalatında bazı sektörlerde arz fazlasını oluştuğunu belirtti. Kendilerinin az ve orta gelirli vatandaşlara yönelik projelere imza atmaları nedeni ile bu gibi bir sorun ile karşı karşıya kalmadıklarını açıklayan Turan bazı bölgelerdeki satışlarda taleplerin arzın 10 katına kadar çıkabildiğini de sözlerine ekledi. Turan sosyal konuta ihtiyaç duyulan yerlerde arazi bulabildikleri müddetçe konut yapmaya devam edeceklerini de dile getirdi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan toki
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