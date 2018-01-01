01.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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01.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


01.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
01.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-01 Saat: 10:16:38
Anasayfa Altın&Döviz 01.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

2017 yılını rekorlar ile kapatan döviz ve borsa için yeni bir sayfa açıldı. Yılın ilk gününde ise sakin bir seyir hakim.

Yeni yıla girdiğimiz şu saatlerde piyasalarda sakinlik hakim. Henüz resmi tatil devam ettiği için hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde finans piyasalarında durgun bir süreç devam ediyor. Ancak yarın tatilin sona ermesi ve işlemlerin başlaması ile birlikte hem döviz hem de borsanın hangi yönde ilerleyeceği büyük bir merak konusu oldu.

Noel tatilinin devam ettiği küresel piyasada son birkaç günün en önemli haberi kripto para piyasasında yaşandı. Ripple ismine sahip bir alt coin sahip olduğu bağlantılar ve işlem hızı ile kullanıcılardan takdir görerek çok büyük bir yatırım aldı. Kripto para piyasasında Bitcoin’in ardından gelen Litecoin’i tahtından indiren Ripple işlem hacminde ikinci sıraya yerleşti. 1 dolar seviyesinden başlayıp 2,75 dolara kadar çıkan sanal paranın ülkemizde de Akbank ile görüşmeler yaptığı söyleniyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7750’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7982 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5133 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5504’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,2005 seviyesine yükselmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi yüzde 3,11 düşerek yeniden 13 bin 865 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 158,88 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

260,02 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

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