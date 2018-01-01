Trakya Bölgesinin İhracat Lideri Tekirdağ Oldu!

Trakya bölgesinde yer alan 3 kentin Kasım ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamları açıklandı. Dış ticarette bölgenin parlayan yıldızı 101 milyon 900 bin dolarla Tekirdağ oldu.

Tekirdağ Kasım Ayında 100 Milyon Doların Üzerinde İhracat Yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, Trakya bölgesine ilişkin Kasım ayı dış ticaret rakamlarını paylaştı. Buna göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ kentlerinden 2017 yılının Kasımında yapılan ihracat, yükseliş yönlü hareket etti.

Dış ticaret istatistikleri Edirne’den yapılan dış ticaretin, Kasım ayında 4 milyon 600 milyon dolar olduğunu kaydetti. Bölge kentlerinden olan Tekirdağ 101 milyon 900 bin doları bulan ihracata imza attı. aynı ay baz alındığında Kırklareli ihracatta 14 milyon 800 bin dolarlık gelir elde etti.

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla belirlenen geçici dış ticaret rakamları ise Türkiye’nin Kasım ayı ihracatının 14 milyar 217 milyon dolar olduğunu kaydetti. 2017’nin Kasım ayı ile bir önceki yılın aynı ayı karşılaştırıldığında ihracattan elde edilen gelirin yüzde 11,2 oranında arttığı belirlendi.

Kırklareli’nin İthalatı 17,7 Milyon Doları Buldu

Trakya bölgesindeki ihracat artarken, ithalattın da yükseliş yönlü hareket ettiği görüldü. Buna göre 2017’nin Kasımında Edirne ilinin yaptığı ithalat 6 milyon 900 bin dolar oldu. Tekirdağ söz konusu ayda 92 milyon 300 bin dolarlık ithalat yaptı. Kırklareli kenti Kasım ayı boyunca 17 milyon 700 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

İthalatta yurt geneli dikkate alındığında Kasım ayında gerçekleşen ithalatın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,3 oranında arttığı tespit edildi. Türkiye’nin Kasım ayı ithalatının toplamı ise 20 milyar 537 milyon dolara kadar yükseldi.