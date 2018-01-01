Assan Hanil Tedarik Direktörü Değiştirildi
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Assan Hanil Tedarik Direktörü Değiştirildi


Assan Hanil Tedarik Direktörü Değiştirildi
Assan Hanil Tedarik Direktörü Değiştirildi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-01 Saat: 10:45:50
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Otomotiv parça tedarikçisi olarak görev yapan Assan Hanil bir süredir tedarik zinciri direktörünü değiştirmeyi planlıyordu. Getirilen isim Seda Düzgün oldu.

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Tedarik Zinciri Direktörü görevine Seda Düzgün getirildi.

2002 yılında İmortaş Otomotiv Sanayi A.Ş’de Kalite Mühendisi olarak çalışma hayatına başlayan Seda Düzgün, yaklaşık dört yıllık bir sürecin ardından 2006 yılında Assan Hanil’de Kalite Sistem Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Assan Hanil’de sırası ile Kalite Sistem Mühendisliği, 6 Sigma Karakuşak, Metod & Planlama & Sevkiyat Birim Yöneticiliği, Metod, Planlama & Sevkiyat Müdürü ve Lojistik & Planlama Müdürü görevlerinde bulundu.

Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş Tedarik Zinciri Direktörü görevine atanan Seda Düzgün, Osmangazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunudur. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

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