Pirelli Renk Skalasını Genişletiyor

Pirelli, 2018 Formula 1 lastiklerini Abu Dabi’de lanse etti. Gelecek sene için eklenen iki ilave hamur ve renklerin yanı sıra yeni konstrüksiyonlar, hamurlar ve kullanılan serilerle ürün ailesi genişliyor. 2018 ile ilgili olarak öne çıkan bazı başlıklar:

Bu yıl bir kademe daha yumuşak hamurların kullanılmasıyla Formula 1 tarihinin en hızlı lastikleri ortaya çıkıyor.

Ultra yumuşağın bir kademe altındaki P Zero Pembe Hiper Soft , 2018’in yepyeni lastiği olacak. Pembe renkli lastiğin hamuru daha da yumuşak olmanın yanı sıra Pirelli’nin şimdiye dek ürettiği en yumuşak Formula 1 lastiği olma özelliğiyle dikkat çekecek. Bu yeni hamur, maksimum mekanik tutuşun gerektiği Monako gibi pistlere uygun olacak.

, 2018’in yepyeni lastiği olacak. Pembe renkli lastiğin hamuru daha da yumuşak olmanın yanı sıra Pirelli’nin şimdiye dek ürettiği en yumuşak Formula 1 lastiği olma özelliğiyle dikkat çekecek. Bu yeni hamur, maksimum mekanik tutuşun gerektiği Monako gibi pistlere uygun olacak. 2018’in bir başka yeniliği, artık buz mavisi rengini alacak olan sert hamur olacak.

rengini alacak olan sert hamur olacak. Seriye yeni giren süper sert hamur, turuncu rengiyle ürün gamının en sert seçimini temsil etmeye devam edecek.

hamur, turuncu rengiyle ürün gamının en sert seçimini temsil etmeye devam edecek. Yedi P Zero yarış hamuruyla birlikte yeni Cinturato orta hamurlar ve ıslak modellerle genişleyen 2018 serisinde toplam dokuz parlak renkli Pirelli lastiği yer alacak.

Pirelli’nin 2011’de Formula 1’e döndüğünden beri her yıl seriyi yenileme felsefesine paralel olarak hamurlar ve konstrüksiyonlar her lastik için yeniden tasarlandı.

Ürün ailesi genelinde kullanılabilir yeni serilerle birlikte daha fazla sayıda hamur sunulması sayesinde, gelecek yıl her yarışa özellikle uygun lastikler önerilebilecek. Pirelli ve Takımlar açısından bu durum, lastik seçimlerinde daha fazla esneklik ve değişkenlik, dolayısıyla yaratıcı yarış stratejileri belirlerken ilave fırsatlar anlamına gelecek.

Takımların birkaç gün sonra ilk defa deneme fırsatı bulacağı yepyeni P Zero Pembe hiper yumuşak lastiğin adı, Pirelli’nin sosyal medya kanallarında yapılan bir anketle belirlendi. Önde gelen Formula 1 isimleri, Brezilya Grand Prix’sinin ardından hayranları yeni ad için oy vermeye davet etti.

Mario Isola, Pirelli Otomobil Yarışları Başkanı: “Lastiklerin yeni nesil araçlara uymak için %25 oranında büyüdüğü bu yıla kıyasla gelecek yılın lastiklerindeki değişiklikler daha dar kapsamlı olacak. Bununla birlikte, seri genelinde yeni hiper yumuşak dahil daha hızlı ve yumuşak hamurlarla bazı önemli inovasyonlar sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yılın benzersiz koşulları altında 2017 hamurlarımızdan bazılarının biraz konservatif olabildiğini fark ettik. Yarışların çoğunluğunda iki pit stop olması amacına uygun olarak 2018 için bu konuyu ele aldık. Ama lastiklerin temel tasarım konsepti gelecek yıl için değişmedi. Tüm pilotların beğendiği, her yarışın başından sonuna kadar zorlayabilmelerine olanak veren özellikler korundu. Yeni seride daha hızlı lastikler olması, 2018 yılında daha da zorlayıcı ve olağanüstü yarışlar görmemizi sağlayacak.”

Pilotlar, Abu Dabi’deki iki günlük testlerin ardından 26 Şubat-1 Mart ve 6-9 Mart tarihlerinde Barcelona’da düzenlenecek dörder günlük iki resmi sezon öncesi test etkinliğinde 2018 lastiklerini yeni sezonun araçlarında ilk defa deneyecek.

Pirelli’nin gelecek sezonla ilgili test planları ve 2019 hazırlıkları hakkında daha detaylı bilgiler sezonun başlangıcında açıklanacak.