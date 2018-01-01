British American Tobacco'dan 15. Yıl Sürprizi

2002 yılında İzmir Tire’deki fabrikasında faaliyetlerine başlayan British American Tobacco (BAT), Türkiye’deki 15’inci yılını kutladı. 2006 yılında Türkiye’den ihracata başlayan ve ilerleyen dönemlerde artırdığı ihracatıyla ülkenin güçlü tütün ihracatçılarından biri haline gelen BAT Türkiye, yurt içindeki geniş dağıtım ağı ve doğrudan-dolaylı 3 bin kişilik istihdamıyla Türkiye’deki yolculuğuna devam ediyor.

BAT Türkiye'nin 15. yılında şirketin performansını ve gelecek dönem hedeflerini değerlendiren BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, “Türkiye’deki toplam yatırımı 2 milyar doları aşan BAT Türkiye olarak, ülkemizden 22 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat üssü olarak konumlandırdığımız Samsun fabrikamız, BAT bünyesinde EMEA Bölgesinde üretimde ikinci fabrika olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz yıl TİM’in açıkladığı ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’ sıralamasına baktığımızda ise fabrikamız 37’nci sırada. Samsun fabrikamız kapasitesiyle yeni pazarlara hizmet edebilecek potansiyelde. Biz de bu potansiyeli iyi değerlendirerek Türk ekonomisine katkı sağlamaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz.

Diğer yandan BAT’nin global yapılanması içerisinde BAT Türkiye’nin önemi büyük. Bu nedenledir ki geçtiğimiz Şubat ayında büyük yatırım yaptığımız yeni merkez ofisimizde hizmet vermeye başladık. Geçtiğimiz Nisan ayında ise BAT Türkiye, Kuzey Afrika Bölgesi’ne liderlik etmeye başladı. BAT Türkiye artık toplam 4 bine yakın çalışan ile Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Sudan’dan oluşan 300 milyonluk nüfusa sahip 8 pazardan sorumlu hale geldi” dedi.

BAT Türkiye’deki kaliteli insan kaynağına da dikkat çeken Gökhan Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: “15 yıl önce temelleri atılan BAT Türkiye’nin bugünkü başarısı, sadece üstün teknolojiye sahip donanım değil, kaliteli insan kaynağına yaptığımız yatırım, tüm çalışanlarımızın bağlılığı ve değerli katkılarıyla gerçekleşti. BAT Türkiye yetiştirdiği yöneticilerle BAT'nin global dünyasında yükselişte; 44 yöneticimiz yurt dışında İngiltere'den Japonya'ya, Romanya'dan Endonezya'ya kadar farklı ülkelerde ve finanstan pazarlamaya, hukuktan üretime kadar farklı fonksiyonlarda liderlik rollerinde görev alıyor”

Hedefimiz BAT olarak 15 yıllık Türkiye serüvenimizde elde ettiğimiz başarıları önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir kılmak. Bu doğrultuda hep birlikte var gücümüzle çalışmaya ve Türkiye ekonomisine değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

British American Tobacco (BAT) Türkiye’de 2002’den Bugüne Kilometre Taşları: