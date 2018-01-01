British American Tobacco'dan 15. Yıl Sürprizi

2002 yılında İzmir Tire’deki fabrikasında faaliyetlerine başlayan British American Tobacco (BAT), Türkiye’deki 15’inci yılını kutladı. 2006 yılında Türkiye’den ihracata başlayan ve ilerleyen dönemlerde artırdığı ihracatıyla ülkenin güçlü tütün ihracatçılarından biri haline gelen BAT Türkiye, yurt içindeki geniş dağıtım ağı ve doğrudan-dolaylı 3 bin kişilik istihdamıyla Türkiye’deki yolculuğuna devam ediyor.
BAT Türkiye'nin 15. yılında şirketin performansını ve gelecek dönem hedeflerini değerlendiren BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, “Türkiye’deki toplam yatırımı 2 milyar doları aşan BAT Türkiye olarak, ülkemizden 22 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat üssü olarak konumlandırdığımız Samsun fabrikamız, BAT bünyesinde EMEA Bölgesinde üretimde ikinci fabrika olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz yıl TİM’in açıkladığı ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’ sıralamasına baktığımızda ise fabrikamız 37’nci sırada. Samsun fabrikamız kapasitesiyle yeni pazarlara hizmet edebilecek potansiyelde. Biz de bu potansiyeli iyi değerlendirerek Türk ekonomisine katkı sağlamaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz.
Diğer yandan BAT’nin global yapılanması içerisinde BAT Türkiye’nin önemi büyük. Bu nedenledir ki geçtiğimiz Şubat ayında büyük yatırım yaptığımız yeni merkez ofisimizde hizmet vermeye başladık. Geçtiğimiz Nisan ayında ise BAT Türkiye, Kuzey Afrika Bölgesi’ne liderlik etmeye başladı. BAT Türkiye artık toplam 4 bine yakın çalışan ile Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Sudan’dan oluşan 300 milyonluk nüfusa sahip 8 pazardan sorumlu hale geldi” dedi.
BAT Türkiye’deki kaliteli insan kaynağına da dikkat çeken Gökhan Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: “15 yıl önce temelleri atılan BAT Türkiye’nin bugünkü başarısı, sadece üstün teknolojiye sahip donanım değil, kaliteli insan kaynağına yaptığımız yatırım, tüm çalışanlarımızın bağlılığı ve değerli katkılarıyla gerçekleşti. BAT Türkiye yetiştirdiği yöneticilerle BAT'nin global dünyasında yükselişte; 44 yöneticimiz yurt dışında İngiltere'den Japonya'ya, Romanya'dan Endonezya'ya kadar farklı ülkelerde ve finanstan pazarlamaya, hukuktan üretime kadar farklı fonksiyonlarda liderlik rollerinde görev alıyor”
Hedefimiz BAT olarak 15 yıllık Türkiye serüvenimizde elde ettiğimiz başarıları önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir kılmak. Bu doğrultuda hep birlikte var gücümüzle çalışmaya ve Türkiye ekonomisine değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.
British American Tobacco (BAT) Türkiye’de 2002’den Bugüne Kilometre Taşları:
- 2002 yılında İzmir Tire’deki fabrikada faaliyete başladı.
- 2006 yılında Türkiye’den ihracata başlayarak, ilerleyen dönemlerde artan ihracat potansiyeliyle sektörün ihracat lideri haline geldi.
- 2007 yılında dağıtım ağını kurdu.
- 2008 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmelerinden biri olan Tekel Özelleştirme ihalesini kazanarak, uluslararası markaların yanı sıra yerli markalarla da pazardaki konumunu güçlendirdi. 1 milyar 720 milyon dolarlık bir yatırımla Tekel’in tütün bölümünü satın alan BAT, aynı yıl bu özelleştirmeden dolayı BAT grubunun en seçkin ödülüne layık görüldü.
- Her geçen gün yaptığı yatırımlarla ve tütün sektörüne getirdiği yeniliklerle büyüyen British American Tobacco Türkiye, 2010 yılı itibarıyla tüm üretim faaliyetlerini Samsun Fabrikası’nda birleştirmeye karar verdi. BAT grubundaki ikinci büyük fabrika olma özelliği taşıyan Samsun fabrikasını üretim üssü haline getirdi.
- BAT Türkiye 2014 yılında başarılarıyla BAT Global’in en seçkin ödülünü bir kez daha almaya hak kazandı.
- 2013 yılı Temmuz ayında British American Tobacco Türkiye’ye ilk Türk Genel Müdür olarak atanan ve BAT Türkiye’ye liderlik eden Gökhan Bilgiç, Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen bölge birleşmesinin ardından BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörlüğü görevine getirildi.
- BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi çatısı altında toplam 4 bine yakın çalışan ile Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Sudan’dan oluşan 300 milyonluk nüfusa sahip 8 pazardan sorumlu hale geldi.
- BAT Türkiye merkez ofis, fabrika ve saha satış ekibi dahil olmak üzere doğrudan ve dolaylı 3.000 kişiye istihdam sağlıyor.
- Türkiye ofisi bünyesinde 10 expat yönetici çalıştıran BAT Türkiye’nin 44 çalışanı ise farklı ülkelerde expat olarak görev alıyor.