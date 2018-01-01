İkinci El Araç Pazarında Hedef 7 Milyon Adetlik Satış!
Advert Advert Advert


İkinci El Araç Pazarında Hedef 7 Milyon Adetlik Satış!


İkinci El Araç Pazarında Hedef 7 Milyon Adetlik Satış!
İkinci El Araç Pazarında Hedef 7 Milyon Adetlik Satış! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-01 Saat: 11:00:53
Anasayfa Otomotiv İkinci El Araç Pazarında Hedef 7 Milyon Adetlik Satış!

İkinci el araç pazarı yeni yılı umutlu olarak karşıladı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı, sektöre yönelik yapılan düzenlemelere işaret ederek, “2. el araç pazarı 2018 yılında hareketli olacak” dedi. Beklentilerinin 7 milyon adetlik satış olduğunun altını çizdi.

İkinci el araç pazarı yeni yılı umutlu olarak karşıladı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı, sektöre yönelik yapılan düzenlemelere işaret ederek, “2. el araç pazarı 2018 yılında hareketli olacak” dedi. Beklentilerinin 7 milyon adetlik satış olduğunun altını çizdi.

Otomotiv 2017 Beklentilerini Karşıladı

Kısa adı MASFED olan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun yönetim kurulu başkanlık görevini yürüten Aydın Erkoç 2016 yılının sektör beklentileri doğrultusunda geçtiğini ifade etti. Sektörün geçen yılki gelişiminin hem sıfır araçlarda hem de ikinci elde beklentileri karşıladığına değindi. Otomotiv sektörünün yeni yılda da aynı hızla üretim, satış ve ihracat yapmasını beklediklerini dile getirerek, “İkinci eldeki satışların yeni yılda artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı Erkoç, Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde satılan otomobil sayısının bir önceki seneyle hemen hemen aynı sayıda olduğuna dikkat çekerek, “2018 Yılının sonunda pazarın 1 milyon adeti bulacağını tahmin ediyoruz. Çok ekstra bir durum yaşanmazsa bu hedefin yakalanacağını düşünüyoruz. İkinci elden beklentimizde en az 7 milyon adetlik pazara ulaşmak. Bu rakama sektöre yönelik yapılan düzenlemeler büyük katkı sağlayacak ve ikinci el araç pazarı 2018’de hareketli günlere ev sahipliği yapacak” dedi. Otomotivin Türkiye’nin lokomotifi olduğuna vurgu yaparak, bu sektördeki canlanmanın diğer sektörlere de olumlu yansıdığının altını çizdi.

Kayıt Dışı Sayısı Çok Yüksek

İkinci araç pazarındaki sorunlara değinen Erkoç, “İkinci elde kayıt dışı ticaret yapan kişi sayının fazla olduğunu görüyoruz. 100 bin kişinin 65 ile 70 bini kayıt dışı olarak faaliyet gösteriyor. Buda kayıtlı olarak ikinci el araç ticareti yapanları olumsuz etkiliyor. Bunun yanında ikinci el araçta tüketiciler güvensizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor” şeklinde konuştu.  

ikinci el araç pazarı masfed motorlu araç satıcıları federasyonu aydın erkoç ikinci el otomobil
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Yeni Yılın Bandrol Ücretleri Belli Oldu!
Yeni Yılın Bandrol Ücretleri Belli Oldu!