İkinci El Araç Pazarında Hedef 7 Milyon Adetlik Satış!

İkinci el araç pazarı yeni yılı umutlu olarak karşıladı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı, sektöre yönelik yapılan düzenlemelere işaret ederek, “2. el araç pazarı 2018 yılında hareketli olacak” dedi. Beklentilerinin 7 milyon adetlik satış olduğunun altını çizdi.

Otomotiv 2017 Beklentilerini Karşıladı

Kısa adı MASFED olan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun yönetim kurulu başkanlık görevini yürüten Aydın Erkoç 2016 yılının sektör beklentileri doğrultusunda geçtiğini ifade etti. Sektörün geçen yılki gelişiminin hem sıfır araçlarda hem de ikinci elde beklentileri karşıladığına değindi. Otomotiv sektörünün yeni yılda da aynı hızla üretim, satış ve ihracat yapmasını beklediklerini dile getirerek, “İkinci eldeki satışların yeni yılda artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı Erkoç, Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde satılan otomobil sayısının bir önceki seneyle hemen hemen aynı sayıda olduğuna dikkat çekerek, “2018 Yılının sonunda pazarın 1 milyon adeti bulacağını tahmin ediyoruz. Çok ekstra bir durum yaşanmazsa bu hedefin yakalanacağını düşünüyoruz. İkinci elden beklentimizde en az 7 milyon adetlik pazara ulaşmak. Bu rakama sektöre yönelik yapılan düzenlemeler büyük katkı sağlayacak ve ikinci el araç pazarı 2018’de hareketli günlere ev sahipliği yapacak” dedi. Otomotivin Türkiye’nin lokomotifi olduğuna vurgu yaparak, bu sektördeki canlanmanın diğer sektörlere de olumlu yansıdığının altını çizdi.

Kayıt Dışı Sayısı Çok Yüksek

İkinci araç pazarındaki sorunlara değinen Erkoç, “İkinci elde kayıt dışı ticaret yapan kişi sayının fazla olduğunu görüyoruz. 100 bin kişinin 65 ile 70 bini kayıt dışı olarak faaliyet gösteriyor. Buda kayıtlı olarak ikinci el araç ticareti yapanları olumsuz etkiliyor. Bunun yanında ikinci el araçta tüketiciler güvensizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor” şeklinde konuştu.