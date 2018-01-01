Yeni Yılın Bandrol Ücretleri Belli Oldu!

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen bazı elektronik cihazlardan yeni yılda alınacak bandrol ücretleri belli oldu! Buna göre söz konusu cihazlardan alınacak bandrol ücretleri sadece bir kez alınacak, ücretlerse cihaza göre farklılık gösterecek.

Bandrol Ücretleri Sadece Bir Defa Alınacak

Bakanlar Kurulu tarafından karar bağlanan konu Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ticari ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen TV, radyo ve uydu alıcısı gibi cihazlardan bir defa olmak üzere bandrol ücreti tahsil edilecek.

51 Ekran TV’ye 10 Euro Barkod Ücreti Ödenecek

Resmi Gazete’deki ilana göre 51 ekrana kadar TV’den alınacak bandrol ücreti 10 Euro olacak. 52 ile 67 ekran arasında değişen TV’lere ödenecek ücretse 16 Euro olarak uygulanacak. 68 ile 85 ekran aralığındaki boyutlara sahip TV’lere 22 Euroluk ödeme söz konusu olacak. 86 ile 116 ekran arasında değişen TV’lerin bandrol ücreti 34 Euro olurken, 148 ekrana kadar 40 Euroluk ücretlendirme yapılacak. Bunların yanında 148 ekran boyutundan büyük olan TV’lere 80 Euro ücret söz konusu olacak. Araç TV’lerine bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak bandrol ücretlendirmesi ise 8 Euro üzerinden yapılacak.

Aynı ücretlendirme radyolar içinde geçerli olacak. Yurtdışından ticari ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen radyoların bandrol ücreti 2 Euro seviyesinde hayata geçecek. Bunların yanında medya kutuları ile uydu alıcıları da barkod ücreti ödeyecekler listesinde yer aldı. Söz konusu ürünlerin ücreti 7 Euro olarak bildirildi. Bileşik cihazların TV ağırlıklı olanlarına yapılacak ödemenin 9 ile 21 Euro arasında değişeceği ifade edilirken, radyo ağırlıklı olanlara yapılacak bandrol ücreti ödemesinin 1 ile 18 Euro aralığında değiştiği kaydedildi.

Yeni yılda bandrol ücreti alınacak diğer cihazlar arasında multi medya cihazlarının, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının olduğunu da gözlemlendi. Söz konusu cihazlara uygulanacak ücretlerse cihazın türüne ve özelliklerine göre farklılık gösteriyor.