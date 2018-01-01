Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
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Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!


Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-01 Saat: 12:07:14
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Borsa yatırımcısı 2017 yılını kazanlarla geride bıraktı. 2017’de en çok kazandıran hisseler hangileri? En çok kaybettiren borsa hisseleri neler? İşte cevabı…

Borsa yatırımcısı 2017 yılını kazanlarla geride bıraktı. 2017’de en çok kazandıran hisseler hangileri? En çok kaybettiren borsa hisseleri neler? İşte cevabı…

Borsa Endekslerinde Yılsonu Kapanışları!

2017’de yatırımını borsaya yapanlar pişman olmadı. Altın ve dövizde yatırımcısının yüzünü güldürse de en iyi kazancı borsa sağladı. Borsa yılın başından sonuna kadar yatırımcısına yüzde 47,60’lık getiri sağlamayı başardı.

BIST 100 endeksi yılın kapanışını 115.333,01 puan seviyesinden yaptı. Rekor olarak nitelendirilen bu puan, yüzde 47,60 oranında kazanca denk geldi. BIST 100 endeksi bir önceki yıl kapanışıyla karşılaştırıldığında puandaki artış 37.194,35’i buldu.

Aynı dönemler dikkate alındığında BIST Mali Endeksinin gelişimi yüzde 31,53 oranında artışa işaret etti. Endeks yıl kapanışını 136.256,16 puanla yaptı. Sanayi Endeksi bu dönemde yüzde 54,83 değer kazandı ve 129.412,19 puana kadar yükseldi. Hizmetler Endeksi bir önceki yıla kıyasla yüzde 67,60 oranında yükseliş kaydetti. Endeksin yılsonu kapanışı 83.172,30 puan seviyesinde oldu. Bankacılık Endeksindeki değer artışı yüzde 32,29’u bularak, 171.378,30 puandan yıla veda etti. Bunların yanında Teknoloji Endeksindeki değişim yüzde 93,71 oranında kazanç sağladı ve kapanışı 132.114,60 puanla yaptı.

Yeşil Yatırım Holding Hisseleri Yatırımcısının Yüzünü Güldürdü

Borsa İstanbul dahilinde yılın en iyi çıkışını Yeşil Yatırım Holding hisseleri kaydetti. Holding hisseleri yüzde 1.851,22’lik yükselişe ev sahipliği yaptı. Hisseleri yükseliş yönlü hareket eden diğer bir şirketse Beyaz Filo Oto Kiralama olarak kayda geçti. Artış yüzde 1.030,04’ü buldu. Yılın en çok kazandıranları arasında İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret listenin üçüncü ismi oldu. Hisselerdeki yükseliş yüzde 800,97 olarak belirlendi.

2017’nin kaybettiren hisseleri arasında en fazla gerilemeyi Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret yaşadı. Hisselerdeki düşüş yüzde 68,18 oranında oldu. en çok kaybettiren hisselerin ikinci ismi Arbul Entegre Tekstil İşletmeler olarak gösterilirken, kayıplar yüzde 57,82 seviyesinde gerçekleşti. Diğer bir düşüşse Bomonti Elektrik Mühendislik’in hisselerinde görüldü. Hisselerin değer kaybı yüzde 51,35 oldu.

Borsa İstanbul dahilinde yer alan şirketler arasında en değerli şirket sıralamasının birincisi Koç Holding, ikincisi Garanti Bankası, üçüncüsü ise Akbank olarak kayıt altına alındı. 

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