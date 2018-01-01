Kara Elmasın Ekonomiye Katkısı 350 Milyar Dolar Olacak

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, yeni yılda yerli enerji üretimine hız vererek bu bağımlılığı en az seviyeye indirecek. Yerli kömür yatakları devreye alınarak ülke ekonomisine 350 milyar doları bulan destek verilecek.

Enerjide Dışa Bağımlılık Azalacak!

Yerli enerji konusunda birçok önemli projeye imza atan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yeni yılda da aynı hızla çalışmaya devam edecek. Ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak yeni önlemler söz konusu olacak. Bu kapsamda 2018 Türkiye için yeni bir başlangıca kapı aralayacak.

Çalıştayda 2018 Yılı Yol Haritası Çizildi

Bilindiği üzere 2017 yılının kasımında Yerli Kömür Çalıştayı toplanmıştı. Çalıştaya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı “'Akıllı Kömür Kullanımı Dönemi” için düğmeye basmış, kömür üretiminin artması adına bazı planları devreye sokmuştu. Planlar dahilinde Türkiye’nin kömür üretiminin artacağı öngörülürken, Türkiye kömür üretiminde 12. Sırada yer alıyor. Hedefse daha üst sıralara çıkmak olarak belirlendi.

Türkiye’nin Kömür Rezervi 14,3 Milyon Ton

Bakanlığın son yıllarda yaptığı aramalar ve sondaj çalışmaları ardından Türkiye’nin kömür rezervinin 17 milyar 300 milyon ton olduğu belirlendi. Yerli kömür kaynaklarının değerlendirilmesi ise en az 350 milyar dolara kapı aralayacak. Bakan Albayrak’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise yerli linyit üretimin artacağına yönelik ifadeler dikkat çekti. Konuyla ilgili çalışmaların başladığını dile getiren Berat Albayrak, 2018 yılındaki faaliyetlerin hızlanacağının sinyalini de verdi.

Elektrik Üretiminde Maliyetler Düşecek, Ucuz Elektrik Kullanılacak

Yerli kömür rezervlerinin ülke ekonomisine dahil edilmesi, elektrik üretim maliyetlerini düşürecek. Maliyetlerin azalması, tüketicilerin çok daha ucuz elektrik kullanmasını beraberinde getirecek. Bakanlık bu kapsamda sadece yerli kömür kaynaklarını değil, kurulu güç konusunda da bazı çalışmalar yapacak. Santrallerin doğa dostu üretim yapması sağlanırken, kurulu güç sayısı da artış kaydedecek.