Tüketiciler Dikkat! Hakem Heyetlerinde Başvuruların Parasal Limiti Yükseldi!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerine yönelik düzenleme yaptı. Düzenleme başvuruların parasal limitini yükseltti. Buna göre tüketici hakem heyeti 6 bin liraya kadar yapılacak başvuruları kabul edecek!

Tüketici Hakem Heyetlerinde Parasal Sınır 6 Bin Liraya Yükseldi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketicinin haklarını koruyan hakem heyetleri faaliyetleri hakkında yeni bir düzenlemeye imza attı. Bilindiği üzere tüketici hakem heyetleri düzenleme öncesinde 3 bin 610 liralık sınıra kadar yapılan başvuruları kabul etmekteydi. İlgili kanunda yapılan düzeleme ardından bu parasal limit 6 bin liraya yükseldi. Kanun değişikliğinin 2018’in ilk gününden itibaren yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Bakan Yardımcısı Detayları Açıkladı

Tüketici hakem heyetlerine yönelik yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkındaki açıklama Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı tarafından geçen hafta yapılmıştı. Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci söz konusu düzenlemenin detaylarını, Antalya kentinde yapılan “Tüketici hakem Heyeti Raportörleri Hizmet İçi Eğitim Programı” dahilinde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Düzenlemelerde Değişen Tüketici İhtiyaçları Dikkate Alınıyor

Eğitim programında konuşan Bakan Yardımcısı tüketici haklarının önemine işaret ederek, “Tüketici haklarına duyulan saygı ve hakların savunulması, gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Bu kapsamda Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar, tüketicilerin haklarını ekonomisi gelişmiş ülkelerle aynı statüye çıkarmayı hedeflemektedir. Tüketicilerin bilgilendirilmesinden haklarının savunulmasına kadar her ayrıntıya önem veriyor, çalışmalarımızı bu noktalarda yoğunlaştırıyoruz” dedi. Çiftci konuşmasında tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerinin de zaman içerisinde değiştiğini ifade ederek, uygulamaların bu yönde düzenlendiğine de dikkat çekti.

Tüketici hakem heyetleri başvurularında parasal limitin artırılması, mal ve hizmet alımlarında sorun yaşayan tüketicileri memnun etti. Söz konusu limit 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.