Ham Petrol İthalatı Kasım Ayında Yüzde 33 Azaldı
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Ham Petrol İthalatı Kasım Ayında Yüzde 33 Azaldı


Ham Petrol İthalatı Kasım Ayında Yüzde 33 Azaldı
Ham Petrol İthalatı Kasım Ayında Yüzde 33 Azaldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-01 Saat: 14:00:28
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TÜİK 2017 yılının Kasım ayına ilişkin ham petrol ithalat verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin ithal ettiği ham petrol miktarı Kasım ayında düşüşe geçti.

TÜİK 2017 yılının Kasım ayına ilişkin ham petrol ithalat verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin ithal ettiği ham petrol miktarı Kasım ayında düşüşe geçti.

Ham Petrolde İthalat Azaldı

Petrolde dışa bağımlı olan Türkiye ham petrol ithalatını 2017’nin Kasım ayında ciddi oranda düşürdü. İthalattaki gerileme hem ay bazlı hem de yıl bazlı olarak gerçekleşti.

Kasım Ayı İthalatı 1,5 Milyon Ton Civarında Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Kasım ayının ilk gününden son gününe kadar toplamda 1 milyon 502 bin 913 tonluk ham petrol ithalatı gerçekleşti. 2017 yılının Ekim ayında yapılan ithalatsa 2 milyon 289 bin 551 ton olarak kayda geçmişti. 2016 yılının kayıtları incelendiğinde Kasım ayında hayata geçen ham petrol ithalatının 2 milyon 256 bin 493 tonu bulduğu görüldü. Son gelişmeler dikkate alındığında Türkiye 2017’nin Kasım ayında ham petrol ithalatını büyük oranda azaltmış oldu. İthalattaki düşüş 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 33,39 oranında oldu.

Yılın İlk 11 Ayında Türkiye 23,8 Milyon Ton Petrol İthal Etti

2017 yılının Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde ithal edilen ham petrol miktarı ise 23 milyon 855 bin 139 ton olarak hesaplandı. Bir önceki yılın aynı dönem kayıtları ise ithalatın 24 milyon 957 bin 388 ton olduğunu gösterdi. Son durumda yıl bazlı ham petrol ithalatı da düşüş yönlü hareket etmiş oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Ekim ayını kapsayan ham petrol ithalatı verileri ise, bir önceki yıla kıyasla artışın yüzde 17,5 olduğuna işaret etmişti.

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