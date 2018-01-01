Ekmekte Yeni Dönem! 200 Gramlık Üretim Başladı
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Ekmekte Yeni Dönem! 200 Gramlık Üretim Başladı


Ekmekte Yeni Dönem! 200 Gramlık Üretim Başladı
Ekmekte Yeni Dönem! 200 Gramlık Üretim Başladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-01 Saat: 14:30:30
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Ekmek üretimine yönelik yapılan düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girdi. İlgili tebliğe göre ekmek üretimi artık 200 gramdan başlayacak. Üretim onar gramlık artışlarla yapılacak. Böylelikle ekmek israfının önüne geçilmiş olacak.

Ekmek üretimine yönelik yapılan düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girdi. İlgili tebliğe göre ekmek üretimi artık 200 gramdan başlayacak. Üretim onar gramlık artışlarla yapılacak. Böylelikle ekmek israfının önüne geçilmiş olacak.

Üretim 200 Gramdan Başlayacak!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ardından ekmek üretiminin sınırları yeniden belirlendi. Ekmek düzenlemesi “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” başlığı altında yapıldı. Ekmek üretiminin 200 gramdan başlamasını öngören tebliğ, üretimin onar gramlık artışlarla yapılmasını içeriyor. Ekmek arzındaki bu düzenleme bugün itibariyle uygulamaya geçecek.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Düzenlemeye Destek Veriyor

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı, düzenlemenin ekmek israfı konusunda önem arz ettiğini ve israfın düşeceğini beklediklerini ifade etti. Üreticiler olarak düzenlemeden memnun olduklarını kaydeden Balcı, “İsrafın önlenmesi adına yapılan bu değişiklikle ülke ekonomisine bizlerde katkı sağlamış olacağız” dedi.

İsraf Edilen Ekmek 4 Milyon 900 Bin Adete Düşecek

Halil İbrahim Balcı açıklamasında günlük ekmek üretiminin 91 milyon adete yakın olduğuna işaret ederek, israfın 2018 yılında büyük oranda düşeceğini, yapılan araştırmalara göre israf edilen ekmek adetinin 4,9 milyona gerileceğini belirtti. Geçen yıl israf edilen ekmeğin ise 6 milyon adet olduğunun altını çizdi.

5 Lira Sınırına Dikkat Edilecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı 200 gramlık üretimin talebe göre yapılacağına da vurgu yaptı. Kentlerden gelecek taleplerin değerlendirileceğini belirterek, “Üretimi 200 gramdan başlayarak yapmak isteyen kentler, federasyona başvuru yaparak fiyat tarifesi alabilecek. Ekmek satışı talep olduğu takdirde bu şekilde yapılabilecek. Bunun yanında fiyatlarda 5 liralık üst sınır uygulanacak. Fırınlar bu fiyatı aşacak üretim gerçekleştirmeyecek” dedi. 

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