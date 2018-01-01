Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Advert Advert Advert


Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018


Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018 Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-01 Saat: 15:01:22
Anasayfa Eko Gündem Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018

Spot piyasada yarın geçerli olacak elektrik fiyatları belirlendi. En yüksek fiyatın 205 lira 78 kuruş olacağı kaydedildi.

Spot piyasada yarın geçerli olacak elektrik fiyatları belirlendi. En yüksek fiyatın 205 lira 78 kuruş olacağı kaydedildi.

Yarın En Düşük Fiyat 109,01 Lira

Spot piyasa yarının (2 Ocak 2018) bir megavat saatlik elektrik fiyatlarını belirledi. Buna göre yarın bir megavat saatlik elektrik fiyatı en çok 205 lira 78 kuruş olacak. Yarın için en düşük fiyatsa 109 lira 1 kuruş olarak uygulanacak.

Bugünün En Yüksek Fiyatı 207,60 Lira Oldu

Spot piyasadaki bir megavat saatlik elektriğin bugünkü fiyatları ise şöyle oldu. En yüksek fiyat 207 lira 60 kuruş olarak kaydedildi. En düşük fiyatınsa 85 lira olduğunu gözlemlendi.

En Yüksek Fiyat Saat 09.00’da!

Gün öncesi piyasa dikkate alındığında yarın bir megavat saatlik elektrik fiyatı en yüksek seviyeye saat 9’da ulaşacak. Bu saatte bir megavat saatlik elektrik fiyatı 205 lira 78 kuruştan işleme girecek. Yarın için en düşük fiyatsa 02.00’da geçerli olacak.  

Spot Elektrik Piyasasında İşlem Hacmi Yüzde 55’den Fazla Arttı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıt altına aldığı veriler incelendiğinde elektrik piyasasındaki işlem hacmi 70 milyon 18 bin 863 lirayı buldu. Bugünün tutarı ile dünkü tutar karşılaştırıldığında işlem hacminin yüzde 55,6 gibi yüksek bir oranda arttığı gözlemlendi.

Elektrikte Aritmetik Ortalama 175 Lira 88 Kuruş Olarak Belirlendi

Gün öncesi piyasa tarafından tutulan kayıtlara göre bir megavat saatlik elektriğin aritmetik fiyat ortalaması 175 lira 88 kuruş olarak kaydedildi. Yine bir megavat saatlik elektrikte ağırlıklı ortalama fiyatı hesaplamaları 177 lira 65 kuruşa işaret etti. 

spot piyasa elektrik fiyatları enerji piyasaları işletme anonim şirketi gün öncesi elektrik piyasası
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!