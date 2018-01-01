Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018

Spot piyasada yarın geçerli olacak elektrik fiyatları belirlendi. En yüksek fiyatın 205 lira 78 kuruş olacağı kaydedildi.

Yarın En Düşük Fiyat 109,01 Lira

Spot piyasa yarının (2 Ocak 2018) bir megavat saatlik elektrik fiyatlarını belirledi. Buna göre yarın bir megavat saatlik elektrik fiyatı en çok 205 lira 78 kuruş olacak. Yarın için en düşük fiyatsa 109 lira 1 kuruş olarak uygulanacak.

Bugünün En Yüksek Fiyatı 207,60 Lira Oldu

Spot piyasadaki bir megavat saatlik elektriğin bugünkü fiyatları ise şöyle oldu. En yüksek fiyat 207 lira 60 kuruş olarak kaydedildi. En düşük fiyatınsa 85 lira olduğunu gözlemlendi.

En Yüksek Fiyat Saat 09.00’da!

Gün öncesi piyasa dikkate alındığında yarın bir megavat saatlik elektrik fiyatı en yüksek seviyeye saat 9’da ulaşacak. Bu saatte bir megavat saatlik elektrik fiyatı 205 lira 78 kuruştan işleme girecek. Yarın için en düşük fiyatsa 02.00’da geçerli olacak.

Spot Elektrik Piyasasında İşlem Hacmi Yüzde 55’den Fazla Arttı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıt altına aldığı veriler incelendiğinde elektrik piyasasındaki işlem hacmi 70 milyon 18 bin 863 lirayı buldu. Bugünün tutarı ile dünkü tutar karşılaştırıldığında işlem hacminin yüzde 55,6 gibi yüksek bir oranda arttığı gözlemlendi.

Elektrikte Aritmetik Ortalama 175 Lira 88 Kuruş Olarak Belirlendi

Gün öncesi piyasa tarafından tutulan kayıtlara göre bir megavat saatlik elektriğin aritmetik fiyat ortalaması 175 lira 88 kuruş olarak kaydedildi. Yine bir megavat saatlik elektrikte ağırlıklı ortalama fiyatı hesaplamaları 177 lira 65 kuruşa işaret etti.