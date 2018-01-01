İTO Açıkladı! Perakende Fiyatlar Yüzde 9’un Üzerinde Arttı

İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan Aralık ayına ilişkin perakende fiyatlardaki değişim artışa işaret etti. İTO yıllık bazdaki artışın yüzde 9’ü geçtiğini açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası aralık ayı araştırmasını tamamladı. Fiyat indekslerini açıklayan Oda, İstanbul ili genelinde perakende satış fiyatlarının yüzde 9,33 oranında artığını kaydetti. Kentteki toptan fiyatlarsa yüzde 12,77’yi bulan fiyat artışları yaşadı.

İstanbulda Toptan Eşya Fiyatları Yüzde 12,77 Arttı

İstanbul Ticaret Odası araştırmasını 1995 verilerini baz alarak yaptı. Buna göre 2017 yılının Aralık ayında Ücretliler Geçinme İndeksindeki yıl bazlı ortalama artış yüzde 9,33 olarak belirlendi. Toptan Eşya Fiyatları İndeksindeki değişimse ortalama olarak yüzde 12,77’lik yükseliş kaydetti. Ay bazlı yapılan incelemede perakende fiyatların yüzde 0,65 oranında arttığını belirleye İTO, toptan fiyatlardaki artışın yüzde 1,94 olduğunu açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası’nın araştırmasında fiyatlar üzerindeki bir yıllık değişimde yer aldı. Buna göre 2017’nin son ayı olan Aralık ile 2016’nın Aralığı karşılaştırıldığında kent genelindeki perakende fiyatların yüzde 9,50 oranında arttığı tespit edildi. Toptan fiyatlardaki bir yıllık değişim ise yüzde 11,32’lik artışı gösterdi.

Ev Eşyası Fiyatları Bir Ayda Yüzde 1,43 Arttı

Perakende fiyatların bazılarının Aralık ayında Ekime kıyasla yükseldiğini gözlemleyen İTO, ev eşyalarındaki fiyat artışının yüzde 1,43 olduğunu açıkladı. Gıda fiyatlarının bir aylık değişimi yüzde 1,42’lik artış olarak kaydetti. Sonuçlara göre sağlık ile kişisel bakım ürünlerinin perakende fiyatları yüzde 1,33 oranında artarken, konut fiyatlarındaki artış yüzde 0,35 oldu. Bunların yanında ulaştırma ile haberleşme fiyatları da Aralık ayında yüzde 0,13 oranında yükseldi.

2017 yılı Aralık ayı ile Ekim ayı karşılaştırıldığında perakende fiyatı düşen kalemlerse giyim, kültür, eğlence ve eğitim alanları oldu. Giyimdeki fiyatlar Aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,11 oranında düştü.

Toptan fiyatların bir aylık değişiminde kimyevi madde grubunda yer alan ürünlerin fiyatları yüzde 19,79’u bulan oranda arttı. Gıdadaki artış yüzde 1,61 olarak kayda geçti. Bunların yanında inşaat malzemeleri, ham maddeler ve mensucat fiyatları da az da olsa yükseldi. Toptan fiyatlar dikkate alındığında maden grubundaki ürünlerin fiyatları ortalama yüzde 0,57 azaldı. Yakacak ve enerji maddeleri grubunda da azalış belirleyen İTO, gerilemenin yüzde 0,34 olduğunu kaydetti.